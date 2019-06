Romina Pierdomenico, Chi è la fidanzata di Ezio Greggio/ Video, ottimo esordio e…

Valletta? Ma quando mai! In una sola puntata, la bella Romina Pierdomenico ha saputo mettere i puntini sulle i sulla sua partecipazione a La Sai l’ultima? – Digital Edition. Le male lingue e gli addetti ai lavori erano tutti pronti a puntare il dito contro la giovane “rea” di essere la compagna del noto conduttore, Ezio Greggio, ma il suo esordio è stato ottimo. Non solo la Pierdomenico è apparsa spigliata e simpatica, ma non si è limitata di certo a fare la valletta di turno, almeno non in stile anni ’90, mettendo in campo anche le sue doti di spalla comica magari appresa dal suo stesso compagno a cui di certo non manca l’innata qualità di saper intrattenere e far sorridere il pubblico a casa e in studio. Romina Pierdomenico ha mostrato anche una certa vena comica ironica e questo non ha fatto altro che aumentare le aspettative per la seconda puntata dello show prevista nel prime time di Canale 5 proprio questa sera. Riuscirà a fare di meglio o tutti coloro che sono rimasti colpiti settimana scorsa adesso rimarranno delusi? Clicca qui per vedere il suo esordio nel programma.

LE SUE ESPERIENZE TV TRA UOMINI E DONNE E COLORADO

Chi sapeva già che di Romina Pierdomenico non saremo rimasti delusi è proprio il suo compagno Ezio Greggio che ha ammesso di essere fiero di lei e di fidarsi tanto da affidarle anche la gestione di alcuni dettagli del suo prezioso Festival di Montecarlo. Lui stesso però al settimanale DiPiù ha rivelato di non essere lui ad averla scelta per il programma di Canale 5: “Non è stata mia l’idea di far partecipare Romina a La sai l’ultima? ma di Mediaset”. Lo stesso conduttore ha però ammesso che la sua compagna si prepara da molto ad un’occasione del genere e si è detto sicuro che sarebbe stata una bella sorpresa per il pubblico e così è stato: “Volevano vederla di nuovo in un programma comico dopo l’ottima figura che ha fatto nell’ultima edizione di ‘Colorado’, di cui è stata una delle ballerine”. Ma quella a Colorado non è stata l’unica esperienza televisiva della Pierdomenico visto che è arrivata seconda a Miss Italia nel 2012 e che qualche anno dopo, nel 2015, ha tentato anche la strada di corteggiatrice a Uomini e donne al cospetto del tronista dell’epoca, Amedeo Barbato. Che sia proprio l’esperienza a La Sai l’ultima a cambiare la sua vita televisivamente parlando?

CLASSE 1993 E…

Per chi volesse saperne di più su Romina Pierdomenico, eccoci pronti. La bella modella sogna di fare l’attrice da quando era piccola e, soprattutto, da quando ha iniziato a fare l’indossatrice partecipando ai concorsi di bellezza che l’hanno portata fino a Salsomaggiore. Classe 1993, la bella Romina non si è mai data per vinta tentando tutte le strade possibili almeno fino a che sulla sua strada non si è presentato il suo grande amore, Ezio Greggio. Tra i due ci sono quasi 40 anni di differenza ma questo sembra non preoccupare la modella che ha ottenuto anche il benestare dei suoi genitori rimasti senza parole trovandosi il conduttore davanti durante una visita a Milano per vedere la loro amata figlia. I due sono inseparabili tra vacanze e lavoro, se sono rose…



© RIPRODUZIONE RISERVATA