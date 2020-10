ROMINA PIERDOMENICO/ Con Ezio Greggio in ‘Lockdown all’italiana’: “Un aiuto per…”

C’è anche Romina Pierdomenico – nota ai più come la fidanzata di Ezio Greggio – nel cast di Lockdown all’italiana, il film uscito il 15 ottobre scorso che segna la definitiva ripartenza del cinema italiano dopo il periodo di stop causato dell’emergenza coronavirus. La showgirl ha già lavorato al suo fianco in produzioni televisive come La sai l’ultima? – Digital Edition, andata in onda su Canale 5 nel 2019, e questa è la seconda volta che i due compaiono insieme sullo schermo tra finzione e realtà. Nel cast figurano inoltre Paola Minaccioni, Ricky Memphis, Martina Stella, Maria Luisa Jacobelli e Harmail Kumar. La pellicola, prodotta da Dean Film e New International e distribuita da Medusa Film, è descritta come una commedia con personaggi non proprio eroici – anzi – che si ritrovano d’improvviso alle prese con un evento che sconvolge le loro vite (lo scoppio della pandemia, appunto) e si lasciano piano piano cambiare, in certi casi riscattare, rivalutando finalmente le loro priorità. È il caso di Enrico, protagonista interpretato dallo stesso Ezio Greggio, che verso la fine si lascia andare a un lungo monologo in cui invita chi gli sta intorno a guardare la realtà con occhi diversi, più consapevoli e meno superficiali.

La crescita professionale di Romina Pierdomenico

In un’intervista rilasciata a cavallo tra fine 2019 e inizio 2020 al magazine Gente, Romina Pierdomenico ha dichiarato che Ezio Greggio le ha permesso di crescere soprattutto dal punto di vista professionale: “Con la sua esperienza, la sensibilità e l’intuito ogni giorno mi aiuta a migliorare. Quando abbiamo lavorato insieme, il solo stargli vicino mi ha permesso di comprendere come ci si deve muovere davanti alle telecamere, ma anche quanto sia importante prepararsi. […] Le doti che più amo in lui? La galanteria. Poi mi fa ridere, sempre, anche nei momenti più impensati, a volte mettendomi pure in imbarazzo”.

Romina Pierdomenico: “La sai l’ultima? con Ezio Greggio è stato un successo”

Pur avendo già condotto insieme la nuova edizione de La sai l’ultima?, i due desiderano tornare in tv nuovamente come coppia, magari ancora al timone dello show di Canale 5. Questa volta, è Greggio a rendere note le loro intenzioni: “Lo scorso anno”, ha dichiarato, “grazie alla mia nuova versione della trasmissione, la rete ha alzato di parecchi punti la media stagionale. E ovviamente vorrò Romina con me, che è stata un’autentica rivelazione”. Dal canto suo, Romina constata: “La sai l’ultima? è stato un successo, mi ha aperto nuove strade”.

