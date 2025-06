Romina Pierdomenico, ospite oggi a La Volta Buona, ha raccontato del periodo tortuoso alle prese con la malattia.

Il successo travolgente può avere un contraccolpo imprevisto che può sfociare in comportamenti controproducenti per la salute; lo sottolinea Romina Pierdomenico con il suo racconto di oggi a La Volta Buona. L’ex compagna di Ezio Greggio ha raccontato delle innumerevoli opportunità professionali scaturite dal trampolino di lancio di Miss Italia – pur non avendo conquistato la vittoria – e di come il passaggio dalla sua realtà provinciale alla metropoli di Milano abbiano avuto un impatto tutt’altro che positivo sulla sua salute, sfociando nella malattia.

“Mi sono ritrovata da sola a gestire diverse opportunità di lavoro e anche a confronto con il giudizio e il pregiudizio di tante persone” – ha spiegato Romina Pierdomenico – “Ho iniziato a perdere il controllo del mio corpo, ero sola, lontana dalla mia famiglia. Mi allenavo tanto, non mangiavo. Mi dicevano che per lavorare dovevo dimagrire…”. Un racconto decisamente difficile per diversi aspetti e che, come sottolineato, ha avuto delle serie ripercussioni anche per la sua salute.

Romina Pierdomenico a La Volta Buona: “Ero vicina alla bulimia…”

Prosegue il racconto di Romina Pierdomenico a proposito dei disturbi alimentari e della malattia: “Ero entrato in un meccanismo sbagliato, ero vicina alla bulimia, una sorta di fame nervosa; la sofferenza quando arriva non bussa alla porta, quando sei così bella c’è anche tanta sofferenza”. Fortunatamente – come spiegato a La Volta Buona di Caterina Balivo – ha avuto la forza e la lucidità di rendersi conto di come fosse entrata in un flusso nefasto: “Quando è arrivata la malattia ho avuto la forza di chiedere aiuto ad uno psicologo, una figura competente ma che principalmente dovesse supportare il mio aiutarmi da sola”.