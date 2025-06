Romina Pierdomenico torna a parlare della sua storia con Ezio Greggio. La giovane nelle ultime ore ha riparto il fascicolo dedicato al conduttore di Striscia la notizia e presentatore, che tante volte abbiamo visto anche tra le pagine di gossip negli ultimi anni. Intervistata a La volta buona da Caterina Balivo, la donna ha raccontato cosa l’aveva fatta innamorare di Ezio Greggio, con il quale ha vissuto cinque anni di amore:

“Abbiamo capito che c’era una connessione particolare e non ci siamo mai mollati”. Fu l’inizio di un amore lungo 5 anni, di cui Romina conserva un ricordo caro: “L’ho scelto perché è una persona molto simpatica e divertente, ma anche perché è un uomo che ha una visione della vita molto ampia. Una separazione che ha procurato crepe non indifferenti alla stessa Romina Pierdomenico: “Lui è stato una famiglia per me, la nostra storia è durata quasi cinque anni, è stato come elaborare un lutto. Io, essendo un po’ più piccola, ho dovuto ricostruire tutto perché la maggior parte del tempo lo passavo con lui” le parole della stessa Romina Pierdomenico sull’amore poi finito con Ezio Greggio.

Romina Pierdomenico e l’amore con Ezio Greggio: “Non mi hanno mai risparmiata”

La relazione vissuta da Romina Pierdomenico con Ezio Greggio ha causato parecchie problematiche e critiche alla ragazza, costretta a mandare giù per troppo tempo dei bocconi amari. “Ho sofferto per cinque anni, non mi hanno risparmiato un giorno” ha raccontato la ragazza riguardo alla storia poi finita con il conduttore di Striscia la notizia.

Sempre interpellata da Caterina Balivo a La volta buona, Romina Pierdomenico ha confessato: “Penso di essere stata molto forte, ma non così tanto perché ho sofferto veramente tanto. Avrei voluto un figlio da Ezio Greggio”.

