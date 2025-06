Il ricordo è felice, 5 anni che considera ancora oggi felici e intensi a dispetto dell’amara rottura; Romina Pierdomenico, oggi a La Volta Buona, ha raccontato della liaison con Ezio Greggio e delle ragioni che hanno poi scandito la rottura. “Sembra una vita fa ma sono passati solo 2 anni da quando ci siamo lasciati, non è stato semplice all’inizio”. Inizia così l’ex fidanzata del conduttore e attore, per poi aggiungere: “La nostra storia è durata quasi 5 anni, quando ci siamo lasciati è stato come elaborare una sorta di lutto anche perchè essendo più piccola ho dovuto ricostruire la mia vita”.

Prima di sottolineare anche gli aspetti dolorosi della relazione con Ezio Greggio, la sua ex fidanzata Romina Pierdomenico non poteva non ricordare anche il simpatico primo approccio: “Mi scrisse su Instagram, un corteggiamento velato, all’inizio ero restia per la differenza d’età, 39 anni… Penso di aver battuto tutti i record! Sono stati 5 anni intensi, molto belli”.

Inevitabili le critiche pungenti e ingiuste per la differenza d’età; Romina Pierdomenico ha cercato di sfruttare la maschera del sorriso per farsi forza e respingere gli attacchi ma, per la prima volta, ha raccontato – a La Volta Buona – della sofferenza provata nei 5 anni di relazione con Ezio Greggio. “Ho sofferto per 5 anni: è la prima volta che lo dico in pubblico, è forte per me parlarne. Vivere costantemente in mezzo alla gente, perchè ovviamente stavo con un personaggio esposto, è stato davvero complicato. Mostravo il sorriso ma poi tornavo a casa e piangevo…”. La conduttrice ha poi aggiunto: “Venivo descritta come quella che non sono; è facile vedere una bella ragazza e dire: ‘Si è fidanzata con un uomo più grande per raggiungere il successo’. Sono stata comunque molto forte ma non così tanto, perchè ho davvero sofferto”.

Romina Pierdomenico, sempre nel salotto di Caterina Balivo, non si è nascosta anche nel merito delle ragioni che hanno portato alla rottura con Ezio Greggio dopo 5 anni di relazione. “Perchè ci siamo lasciati? Quando ho compiuto 30 anni e venivano fuori esigenze da donna, volevo coronare il sogno di una famiglia. Volevo fare un figlio con lui…”.