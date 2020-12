ROMINA PIERDOMENICO FIDANZATA EZIO GREGGIO/ Il papà di lei: “È una persona alla mano”

Ezio Greggio e Romina Pierdomenico si presentano come coppia ormai da diversi anni. Come tale, di recente, i due si sono recati in Abruzzo per le consuete presentazioni con la famiglia di lei e in particolare con suo padre, vicesindaco di Vicoli in quel di Pescara. “È una persona alla mano”, avrebbe detto Pierdomenico senior dopo aver conosciuto Greggio, e questo nonostante le differenze (di età e non solo) che intercorrono tra lui e sua figlia. Le parole di affetto del papà di Romina sono arrivate dopo l’incontro del conduttore coi fan abruzzesi a cui ha opportunamente dispensato autografi e fotografie. Questo, chiaramente, quando ancora si poteva, vale a dire nel 2018, anno in cui Ezio e Romina hanno ufficializzato la loro relazione. Il conduttore Mediaset ha 66 anni contro i 27 di Romina. Insieme hanno preso parte all’ultima edizione dello storico programma La sai l’ultima?, e pare che il colpo di fulmine sia avvenuto proprio in ambito lavorativo.

L’incontro di Ezio Greggio con la famiglia di Romina Pierdomenico

Ezio Greggio e Romina Pierdomenico sembrano fare sul serio, anche se – evidentemente – lui ha alle spalle un passato sentimentale piuttosto burrascoso. A Capodanno del 2019, Ezio si è augurato un anno e – più in generale – un ‘futuro’ roseo accanto alla sua fidanzata, lasciando intendere che – per quanto lo riguarda – il loro non è un semplice flirt. Greggio ha fatto una buona impressione anche a papà Gabriele, l’uomo che dovrebbe essere suo suocero e che ha incontrato in Abruzzo. Oltre a mostrarsi disponibile e affabile con la famiglia di lei, Ezio si è concesso anche ai fan che lo hanno accerchiato al suo arrivo a Vicoli, un paesino di 400 anime molte delle quali in visibilio alla vista di un personaggio noto.

Romina Pierdomenico parla della sua relazione con Ezio Greggio

Al settimanale Gente, Ezio Greggio ha confidato di sentirsi allegro e giovane al fianco di Romina Pierdomenico. La sua fidanzata riesce sempre a sorprenderlo, ed è stato così sin dal loro primo incontro: “Ci siamo conosciuti tre anni fa a Montecarlo”, ha raccontato sempre a Gente la popolare showgirl. “Tempo dopo, grazie alla chat di Instagram, iniziammo a scriverci: un classico. Finalmente decidemmo di vederci ma il primo incontro avvenne, per caso, con un giorno di anticipo rispetto alla data dell’appuntamento e in un luogo che non c’entrava nulla. Un segno”. Questo il punto di vista di lui: “Con l’esperienza, la sensibilità e l’intuito ogni giorno mi aiuta a migliorare. Quando abbiamo lavorato insieme, il solo stargli vicino mi ha permesso di comprendere come ci si deve muovere davanti alle telecamere, ma anche quanto sia importante prepararsi”.



