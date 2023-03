Romina Pierdomenico, fidanzata Ezio Greggio/ “Il suo spirito mi ha fatto innamorare”

Romina Pierdomenico è la fidanzata di Ezio Greggio. Un grande amore quello nato tra i due che fanno oramai coppia fissa da più di 4 anni. Un grande feeling e una grandissima complicità tra l’attore e conduttore e la modella e influencer che nel 2012 si è classificata al secondo posto nel concorso di bellezza di Miss Italia. L’incontro tra i due c’è stato proprio a Mediaset durante un impegno di lavoro. La Pierdomenico, infatti, dopo aver lavorato come modella ha deciso di lanciarsi nel mondo della recitazione e della televisione partecipando a diversi casting di programmi tv come “Temptation Island” e “Uomini e Donne”. Tra un casting e l’altro ha conosciuto Ezio Greggio e tra i due è scattata la scintilla.

Estrazione Million Day/ Numeri vincenti di oggi 22 marzo 2023: le cinquine

Un amore che i due non hanno mai nascosto e che è stato spesso “criticato” per via della differenza d’età. Proprio la modella e showgirl parlando della differenza d’età negli studi di Verissimo da Silvia Toffanin ha precisato: “la differenza d’età non mi ha mai preoccupata, mi sono sempre piaciute persone più grandi di me. Certo poi ammetto che ha tanti anni in più e mi sono fatta delle domande all’inizio, ma il suo spirito mi ha rapita, mi ha fatta innamorare”.

Bernard-Henry Levy: “Ucraina è Ue, diamo più armi”/ “Kiev vincerà, Putin processato”

Romina Pierdomenico: “all’inizio ero molto gelosa di Ezio Greggio, oggi…”

Non solo, Romina Pierdomenico parlando della storia d’amore con Ezio Greggio ha anche aggiunto: “a chi diceva dureranno un mese al massimo un anno siamo quì dopo quattro anni e mezzo, quindi….Facciamo tante cose insieme: andiamo al cinema, ci alleniamo, cuciniamo”. L’inizio della relazione non è stato facile per via del clamore mediatico scaturito dalla loro storia, ma anche dalla forte gelosia della modella.

“Io all’inizio lo ero molto” ha detto Romina spiegandone i motivi – : “ezio ha avuto diverse donne, quindi io ero più piccola e all’inizio avevo l’occhio attento, ma ora c’è consapevolezza e il rapporto è cresciuto. Adesso è diventato lui molto geloso di me”.

Lunardi: "Ponte sullo Stretto era già pronto nel 2005"/ "Sicilia sarà porta d'Europa"

© RIPRODUZIONE RISERVATA