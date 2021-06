Romina Pierdomenico, fidanzata Ezio Greggio/ “La malattia? Era doloroso e…”

Romina Pierdomenico, la fidanzata di Ezio Greggio, in una lunga intervista rilasciata a Ok Salute, per la prima volta, parla della malattia contro cui ha combattuto in silenzio. La Pierdomenico, infatti, ha spiegato di essere stata colpita da una forma molto aggressiva di psoriasi chiamata guttata. Il corpo della showgirl, tranne il viso, si è improvvisamente ricoperto di macchie che le provocavano dolore e prurito. Una patologia che non si sposava con il suo lavoro da modella come ha raccontato lei stessa. “Mi sono ritrovata senza lavoro e i tempi lunghi di guarigione mi impedivano di programmare qualsiasi colloquio. Non vedevo una via d’uscita e mi sono abbandonata allo sconforto”, ha spiegato la fidanzata di Ezio Greggio che si è sottoposta a diversi controlli medici prima di capire effettivamente la patologia da cui era stata colpita.

Romina Pierdomenico: “Non ho mai parlato della malattia perchè era doloroso”

Prima di raccontare tutto a Ok Salute, Romina Pierdomenico non aveva mai parlato della sua malattia “perché era doloroso e difficile spiegare ciò che mi stava accadendo e perché nessuno probabilmente mi avrebbe capita”, racconta la fidanzata di Ezio Greggio. Dopo aver avuto tre diagnosi errate da tre diversi specialisti, rivolgendosi al pronto soccorso, i medici hanno capito il tipo di patologia da cui era stata colpita. Oltre ad aver corretto il suo stile di vita, per guarire, ha dovuto seguire per un anno e mezzo una terapia a base di anticorpi monoclonali. Per raggiungere l’equilibrio psicofisico necessario per guarire definitivamente, dietro consiglio della sua dermatologa, si è iscritta ad un corso di yoga. “Ho imparato a respirare e a tenere alla larga tutto ciò che poteva, e che può ancora adesso, causarmi stress: ambienti, abitudini, pensieri. Grazie alle posizioni yoga e alla meditazione sono riuscita a raggiungere quell’equilibrio necessario per guarire definitivamente dalla psoriasi”, ha concluso.

