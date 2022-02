Romina Pierdomenico, chi è la fidanzata di Ezio Greggio/ “Nozze? Al momento badiamo solo a noi…”

Nel ricco cast di ospiti di “Verissimo” questo pomeriggio ci sarà anche Ezio Greggio: e l’ospitata di uno dei volti di punta dei palinsesti di Mediaset, nonché habitué del salotto televisivo di Silvia Toffanin, non è affatto casuale dal momento che proprio da domani, lunedì 21 febbraio, il 67enne conduttore televisivo, attore e umorista piemontese condividerà lo storico bancone di “Striscia la Notizia” proprio con la padrona di casa del rotocalco in onda nel weekend su Canale 5. Insomma l’occasione sarà ghiotta non solo per parlare di questo curioso sodalizio ma pure per far accendere i riflettori sulla vita privata e sentimentale di Greggio.

Ex fidanzati Emma Marrone, da De Martino a Marco Bocci/ Lei: "Meglio soli che..."

Da tempo, come è noto, Ezio Greggio è legato sentimentalmente a Romina Pierdomenico: uno di quegli amori, è proprio il caso di dirlo, che vanno ben oltre la forte differenza di età e che, secondo alcuni rumors, potrebbe portare presto anche alle fatidiche nozze. Ma chi è questa ragazza che ha fatto breccia nel cuore dello storico sodale di Enzo Iacchetti? Nata a Pescara, in Abruzzo, nel 1993, la 28enne Romina è una showgirl con un passato da modella e anche da influencer con un profilo Instagram seguito da centinaia di migliaia di utenti. Dopo essersi avvicinata, da giovanissima, al mondo dei concorsi di bellezza ed essere arrivata addirittura seconda a Miss Italia nel 2012 (ed essere stata anche Miss Abruzzo), la Pierdomenico ha iniziato a studiare recitazione a Roma e poi a Milano, ottenendo alcune piccole parti in diverse produzioni tv: ed è stato l’ingresso nel dorato mondo dello showbiz televisivo, assieme alle partecipazioni a “Temptation Island” e “Uomini e Donne”, a far sì che il suo destino incrociasse quello di Greggio.

Carla Pozzi mamma Fiordaliso morta di Covid/ "A papà non lo dicemmo subito perché..."

ROMINA PIERDOMENICO, FIDANZATA DI EZIO GREGGIO: “DIFFERENZA D’ETA’? NON E’ UN PROBLEMA SE…”

Molto riservata sulla propria vita sentimentale, di Romina sappiamo che sta assieme al suo Ezio dal 2018: il primo incontro, favorito pare anche grazie ai loro profili Instagram, è avvenuto poco più di quattro anni fa e stando a quanto rivelato dal conduttore di “Striscia” in una bella intervista concessa al settimanale “Gente”, sono curiose le circostanze del loro primo appuntamento dopo una conoscenza nata a distanza: “Finalmente decidemmo di vederci ma il primo incontro avvenne per caso… con un giorno di anticipo rispetto alla data dell’appuntamento e in un luogo che non c’entrava nulla” ha scherzato Greggio che in tutto ciò vede un inequivocabile segno mandato loro dal destino.

Paolino Tonoli e Sebastiano Bianchi figli Fiordaliso/ "Il piccolo mi fa da padre e.."

Nel frattempo il buon Ezio ha conosciuto la famiglia di lei e ha garantito che lui, come la sua Romina, sono convinti che il loro amore durerà ancora (“Tra dieci anni ci troverete ancora qui!”), ma per adesso le nozze, nonostante le indiscrezioni, non sono all’orizzonte. “Per ora no, non badiamo a nulla se non a noi” ha tagliato corto Greggio in una intervista concessa al magazine “Chi”, spiegando che lui e la Pierdomenico sono già felici così al momento da fidanzati e senza figli (ricordiamo che Greggio è già padre di due ragazzi avuti dalla relazione con la sua ex compagna, Isabel Bengochea, Gabriele e Giacomo. E la differenza d’età di quasi 40 anni? “Non è un problema: io mi sento 35 anni, dunque siamo dei coetanei…”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA