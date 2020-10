Romina Pierdomenico, fidanzata Ezio Greggio/ “Ogni giorno mi aiuta a migliorare”

Romina Pierdomenico è la fidanzata di Ezio Greggio, il conduttore televisivo ospite della nuova puntata di Verissimo su Canale 5. Un amore importante quello nato tra la giovanissima conduttrice e il volto noto di Striscia La Notizia che, manco a dirlo, è stato al centro di chiacchiericci per via della differenza di età. La coppia non ha mai dato importanza alle voci e alle critiche e a distanza di tempo hanno fatto bene, visto che sono sempre più innamorati e complici. Ma come si sono conosciuti? A raccontarlo è stato proprio l’attore dalle pagine del settimanale Gente: “ci siamo conosciuti tre anni fa a Montecarlo. Tempo dopo, grazie alla chat di Instagram, iniziammo a scriverci: un classico. Finalmente decidemmo di vederci ma il primo incontro avvenne, per caso, con un giorno di anticipo rispetto alla data dell’appuntamento e in un luogo che non c’entrava nulla. Un segno del destino”. La ex tentatrice di Temptation Island si è fatta notare dal pubblico anche nel dating show “Uomini e Donne dove ha corteggiato il tronista Amedeo Barbato, ma dopo la conoscenza con Ezio Greggio è approdata anche nella prima serata di un programma cult come “La sai l’ultima?” proprio accanto al compagno.

Romina Pierdomenico: 39 anni di età di differenza da Ezio Greggio

“Con l’esperienza, la sensibilità e l’intuito ogni giorno mi aiuta a migliorare. Quando abbiamo lavorato insieme, il solo stargli vicino mi ha permesso di comprendere come ci si deve muovere davanti alle telecamere, ma anche quanto sia importante prepararsi” – ha detto Romina Pierdomenico che parlando proprio dell’esperienza televisiva ha precisato – “La sai l’ultima? è stato un successo, mi ha aperto nuove strade”. La storia d’amore con Romina ha indubbiamente migliorato anche la vita di Ezio Greggio che sulla compagna ha detto: “mi fa stare allegro e mi mantiene giovane: se va avanti cosi mi metterò il grembiule e mi accompagnerà a scuola. E poi in cucina si vede che ha origini abruzzesi: dieta sana e ogni tanto mi fa parrozzo e arrosticini”. Chissà che i due non possano nuovamente lavorare insieme, anche se il conduttore ha rivelato: “un progetto insieme? Proprio la nuova edizione di ‘La sai l’ultima?’. Lo scorso anno, grazie alla mia nuova versione della trasmissione, la rete ha alzato di parecchi punti la media stagionale. E ovviamente vorrò Romina con me, che è stata un’autentica rivelazione”.



