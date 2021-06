Romina Pierdomenico, fidanzata Ezio Greggio/ “Riscatto dopo malattia. Reality…”

Romina Pierdomenico, la fidanzata di Ezio Greggio che ha raccontato la convivenza con la psoriasi guttata, una patologia che le ha fatto perdere diverse occasioni di lavoro, si è raccontata in una lunga intervista rilasciata a Fanpage. Oltre a ripercorrere il periodo in cui ha scoperto di soffrire di psoriasi guttata, ha svelato i suoi progetti futuri ammettendo di aver voglia di riscattarsi. “Passare dall’essere quasi Miss Italia a vivere ricoperta di macchie non è facile” – ha raccontato Romina che ha cominciato a rendersi conto che qualcosa non andava nel gennaio del 2017 quando ha scoperto di avere uno sfogo sulla pancia. Dopo essersi sottoposta a diverse visite mediche, riceve la diagnosi. Da lì comincia un percorso di cure mediche. Per la fidanzata di Ezio Greggio non è stato facile affrontare quel periodo di cui conserva solo una foto. “Ricordo lo shock di quelli che vedevano le foto. Ho dovuto cancellarle perché erano imbarazzanti, non riuscivo più a guardarle. Me ne è rimasta solo una”, ha raccontato Romina a Fanpage.

Romina Pierdomenico: “I reality? In passato ho detto no, ma…”

Lavorando come modella, Romina Pierdomenico ha dovuto rinunciare al suo lavoro per il fastidio che le provocava la psoriasi guttata. “Lavoravo tantissimo come modella. Facevo showroom, campagne e presentazioni ma da quel giorno dovetti fermarmi perché ero impresentabile. Gli sfoghi mi facevano male e mi davano prurito”, ha spiegato la fidanzata di Ezio Greggio che, ora, ha voglia di riscattarsi dopo aver detto no, in passato, ad alcune proposte. “Qualche anno fa rifiutai una proposta, non specifico che cosa. Magari domani le cose andranno in maniera diversa. Anch’io sto notando che i reality stanno dando grandi opportunità. Penso ad esempio a Pretelli (Pierpaolo, ndr) e la fidanzata. Sto cominciando ad avere occhi diversi, è giusto giocare alla mia età. Io mi sono presa troppo sul serio. Le persone mi conoscono poco e mi dispiace che mi giudichino solo per la mia relazione“, ha concluso.

