Romina Pierdomenico, haters:”Cosa non si fa per un po’ di notorietà”/ Ma il web è con lei!

Romina Pierdomenico: protagoniste delle gag e convincente

Nessun ruolo di secondo piano per Romina Pierdomenico, beata fra gli uomini a La sai l’ultima?. La vedremo di nuovo questa sera, venerdì 26 luglio 2019, per l’ultima puntata della versione Digital Edition del programma. Nello scorso appuntamento, Romina prende posto fin dalle prima battute, quando si ritrova a dare man forte a Ezio Greggio per una nuova gag ai danni di Scintilla. Quest’ultimo viene preso infatti in giro da tutti, compresi i Capitani rivali. Anche la Pierdomenico però ne approfitta per calcare la mano, rivelando di aver fatto una dichiarazione nei confronti del comico ai giornali. Svela infatti di aver avuto dei dubbi fin dal momento in cui ha ricevuto questo nuovo incarico, primo fra i quali proprio un punto interrogativo che riguarda il comico: “Ma Scintilla farà ridere? E avevo ragione“, conclude con freddezza. Durante le Barzellette Vestite, Romina prende invece parte delle gag di Biagio Izzo e si improvvisa maestra delle elementari. Occhialino spigoloso sul volto e severissima, anche se pronta a commuoversi di fronte al racconto strappalacrime di Nino Formicola, che parla della povertà della sua famiglia.

Romina Pierdomenico: le critiche però non mancano sui social…

Trasformista come sempre Romina Pierdomenico, che anche nella puntata di La sai l’ultima? della scorsa settimana abbiamo visto interpretare personaggi diversi. Il suo ruolo le permette di entrare nel vivo delle barzellette raccontate dai concorrenti e dai Capitani delle squadre. Dopo aver fatto la barista nella gag di Ezio Greggio e la Maestra in quella di Biagio Izzo, la Pierdomenico ritorna a margine dello studio per assistere alla Barzelletta Vestita della squadra di Maurizio Battista. Le critiche però non mancano sui social, anche se in sordina rispetto allo stuolo di complimenti dei follower. Romina è infatti ancora al centro delle polemiche per via della sua relazione con Ezio Greggio, motivo che spinge diversi haters a prendere la parola fra i commenti di Instagram. Da chi accusa Greggio di voler rispolverare una carriera ormai finita a chi invece riserva alla co-conduttrice solo parole di sdegno. Qualcuno supera persino il limite e si chiede se i rapporti intimi di coppia vadano bene solo grazie alla pillolina blu, giusto per sottolineare la differenza d’età fra i due artisti. “Cosa non si fa per un po’ di notorietà“, aggiunge qualcun altro rimanendo più soft.

