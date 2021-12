Romina Pierdomenico, la fidanzata di Ezio Greggio/ Un amore oltre la differenza d’età

Una coppia con una grande differenza d’età viene spesso guardata con sospetto, con l’idea che uno dei due abbia un interesse nel portare avanti una situazione, ma spesso è proprio il tempo a smentire le malelingue. È il caso, ad esempio, di Romina Pierdomenico ed Ezio Gregggio, separati da ben 39 anni, ma felicissimi come due ragazzi.

I due sono legati ormai da tre anni, ma almeno per ora non sembrano avere nei loro piani matrimoni o gravidanze. “Non badiamo a nulla, se non a noi – sono state le parole di Ezio Greggio a ‘Chi’ –. Siamo felici così. Per il momento non abbiamo previsto nozze e figli”. Del resto, il conduttore di ‘Striscia la notizia’ è già papà di Giacomo e Gabriele, rispettivamente 30 e 26 anni, nati dal matrimonio con Isabel Bengochea, a cui è rimasta sposata per 20 anni.

Chi è Romina Pierdomenico: la ragazza che ha stregato Ezio Greggio

Pur essendo nota al momento per essere la fidanzata di Ezio Greggio, Romina Pierdomenico era già comparsa in Tv prima di conoscere il compagno. Nel 2012 ha partecipato a Miss Italia, dove si è piazzata al secondo posto, subito dopo Giusy Buscemi. Successivamente è riuscita a ritagliarsi qualche spazio sul piccolo schermo, prima a Rai Gulp, poi a “Temptation Island” in veste di tentatrice. Nel 2015 è invece arrivata a “Uomini e donne“, dove ha corteggiato Amedeo Barbato.

Il primo incontro tra i due sarebbe avvenuto a Montecarlo, ma subito dopo una serie di scambi di messaggi tramite Instagram. “Finalmente decidemmo di vederci, ma il primo incontro avvenne per caso con un giorno di anticipo rispetto alla data dell’appuntamento e in un luogo che non c’entrava nulla. Era un segno del destino” – ha raccontato lui a ‘Gente. Recentemente i due hanno anche condotto in coppia ‘La Sai l’ultima?’.

