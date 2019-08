Romina Pierdomenico/ Scommessa vinta da Ezio Greggio e rivelazione di “La sai l’ultima?”

Romina Pierdomenico, l’arma segreta di Ezio Greggio

Tempo di raccogliere i frutti dell’ultima fatica televisiva per Romina Pierdomenico, parte della macchina vincente che ha permesso a Ezio Greggio di registrare forti ascolti sulle reti Mediaset. “Giornale e cappuccino, la mia abitudine al mattino”, specifica la fidanzata e co-conduttrice in uno degli ultimi post su Instagram. Rivista alla mano, occhiali da sole anche se si trova al chiuso ed una lingerie sexy rigorosamente nera. Sullo sfondo un mare leggermente mosso, ma troppo illuminato per essere realmente presente nello scatto. Clicca qui per guardare la foto di Romina Pierdomenico. In silenzio invece i leoni da tastiera che non hanno fatto che criticarla fin dagli inizi del programma, mentre i fan sperano di rivederla presto e non solo in occasione di La sai l’ultima? Reload, che andrà in onda su Canale 5 questa sera, venerdì 2 agosto 2019. Una piccola carrellata dei momenti migliori della trasmissione, dove potrebbero comparire anche gli sketch più divertenti che hanno avuto come protagonista proprio la Pierdomenico. Le Barzellette Vestite sono state fra le preferite del pubblico da casa, una parentesi che ha permesso sia ai barzellettieri sia ai Capitani di mettersi in luce. Anche la Pierdomenico ha regalato interventi a fior di sorriso, anche se spesso in secondo piano rispetto a Greggio. L’abbiamo vista nei panni della fidanzata al ristorante, sorpresa per un conto troppo salato, e in quelli dell’infermiera e persino della barista. Non solo collante per le gag, ma anche prima fra tutti a ridere per le battute di Greggio e Nino Formicola.

Romina Pierdomenico: una scommessa vinta

Romina Pierdomenico ha vinto la scommessa ed è riuscita a rendere giustizia alle tante belle parole spese da Ezio Greggio nei suoi confronti. Il suo arrivo a La sai l’ultima? è stato fra i più chiacchierati degli ultimi mesi, ma il padrone di casa ha sempre sottolineato di averla scelta per le sue qualità e non per la relazione che i due vivono al di fuori del settore professionale. Romina ha conquistato gli italiani e adesso si concede una breve vacanza dal piccolo schermo. Subito dopo la fine della messa in onda ha fatto i bagagli ed è tornata in America, questa volta per visitare Los Angeles. Del resto Romina viaggia spesso, come dimostrano le tante foto condivise su Instagram, dove la si vede a Venice Beach oppure a Hollywood. Persino in Ontario per ammirare la bellezza delle Cascate del Niagara e allontanarsi da Monte Carlo, dove Greggio vive ormai da molti anni. Sono tempi felici per la Pierdomenico, già notata dai telespettatori durante il periodo di Uomini e Donne come corteggiatrice. Ancora silenzio su quale potrebbe essere il suo prossimo lavoro, con la certezza che la Rete del Biscione non vorrà farsela sfuggire, data la popolarità registrata in poche settimane di messa in onda. Ormai lontana dal secondo posto conquistato a Miss Italia nel 2012, Romina potrebbe aver trovato la giusta dimensione come showgirl e dare filo da torcere a tutte le colleghe del settore.

La sua abitudine al mattino…





