Romina Power a Domenica In?/ Mara Venier la reclama: l’indiscrezione

Romina Power arruolata da Mara Venier con uno spazio tutto suo a Domenica In? Rai1 si sta preparando con entusiasmo all’inizio della nuova stagione autunnale, con tantissimi assi nella manica. Tra questi, anche la conferma della Zia Mara, in pista con il programma domenicale che darà – ancora una volta – del filo da torcere a Barbara d’Urso, in pista su Canale 5 con la sua Domenica Live. Tornando alla rete leader di Viale Mazzini, ci potrebbe essere al fianco di Mara proprio la ex moglie di Al Bano Carrisi, ospite più volte nel suo salotto del dì di festa la passata stagione. L’indiscrezione arriva tra le pagine del settimanale DiPiù TV, che svela quanto e come il nome della cantante, sia rimbalzato di riunione in riunione in quel della Rai. A quanto pare inoltre, potrebbe essere stata proprio la padrona di casa ad avanzare il nome della Power. Le due donne inoltre, sono legate da una forte amicizia.

Romina Power a Domenica In con Mara Venier?

Romina Power durante la scorsa stagione di Domenica In, sempre molto attenta alla sua privacy, ha voluto confidarsi solamente con l’amica Mara Venier. Alcuni mesi addietro infatti, teneva banco il triangolo che la riguardava al fianco di Al Bano e l’ex compagna di lui, Loredana Lecciso. Dopo avere partecipato a Domenica In durante la prima puntata del 16 settembre, Romina è tornata anche per le battute finali del 26 maggio, salutando il suo pubblico. Questa particolare intesa tra le due, potrebbe quindi nascondere una collaborazione che si concretizzerà da settembre, mese in cui la Venier tornerà in pista su Rai1. Proprio Mara nel frattempo, ha svelato qualche piccola anticipazione sul format domenicale, che essenziale sarà sempre lo stesso: “Abbiamo inventato un nuovo gioco, molto semplice ma molto più coinvolgente per il pubblico a casa. Il “cartellone” era troppo complicato, non funzionava. Tutto il resto va bene così. Anche l’orario: mi avevano proposto di prolungarlo ma io non ho voluto.

