Romina Power “Al caldo vicino ad Al Bano”/ Dichiarazione d’amore a L’Anno che Verrà

Romina Power ieri sera è salita sul palco de L’Anno che Verrà per quella che possiamo definire una prova generale di Sanremo 2020 e al suo fianco non poteva non esserci lui, Al Bano Carrisi. Ancora in lutto per la morte dell’amata mamma Jolanda, il cantante pugliese è riuscito a mettere insieme la sua voce e la sua forza di sempre per conquistare il pubblico di Rai1 e non solo. In questo momento particolarmente difficile per Al Bano per via di questo imponente lutto che ha colpito lui e i suoi figli, la bella Romina ha saputo farsi da parte, almeno davanti all’occhio delle telecamere, ma non nel privato restando vicina al suo ex e alla sua famiglia visto che Donna Jolanda è stata una mamma anche per lei. Questo però non ha messo i due di malumore, almeno non da quello che abbiamo visto sul palco dello show di Rai1 ieri sera per salutare il nuovo anno e dire addio al vecchio.

ROMINA POWER SI DICHIARA (ANCORA) AD AL BANO SU RAI1

I giochetti che tanto fastidio hanno dato a Loredana Lecciso, tanto da prendere le distanze dal suo ex e dalla stessa rivale in amore, sono andati in scena anche ieri sera quando, ad un certo punto, quando si parlava di freddo e del gelo calato sulla piazza, la dolce Romina Power si è lasciata andare ad un chiaro “Quando canto vicino ad Albano non ho mai freddo”. Le risate non sono mancate così come gli sguardi complici dei due e questo ha fatto impazzire i fan del famoso triangolo anche sui social visto che in molti hanno voluto sottolineare la frase. In particolare, ecco il post di un utente su Twitter che sembra racchiudere il mood perfetto della loro unione, come potete notare non tutti sono felici dello spettacolo che i due hanno regalato su Rai1:

Amadeus: “Romina ma non hai freddo?”

Romina: “Quando canto vicino ad Albano non ho mai freddo” E LOREDANA LECCISO MUTA #lannocheverra — mari (@amaricord) December 31, 2019





© RIPRODUZIONE RISERVATA