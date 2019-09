Romina Power/ Amuleto magico di Mara Venier: “l’anno scorso ha portato fortuna”

Romina Power torna a Domenica In come ospite della prima puntata. Una scelta di Mara Venier che ha voluto fortemente l’ex moglie di Al Bano Carrisi nel suo nuovo debutto stagionale come ha spiegato lei stessa in n’intervista rilasciata ai microfoni del settimanale Gente. “Ho voluto fortemente Romina Power, ospite della prima puntata, perché è un’amica speciale, ci vogliamo bene, è una star internazionale e ha portato fortuna lo scorso anno, sempre al debutto”, ha detto la conduttrice veneziana. Un invito che Romina Power ha accolto con gioia. Dopo aver trascorso le ultime settimane a Los Angeles, così, la cantante, su Instagram, ha annunciato il suo ritorno a Roma. “La luna piena mi segue fino a Roma. Lei viaggia con me“, ha scritto la Power a corredo di una foto in cui mostra il cielo della capitale.

ROMINA POWER: “NUOVI CONCERTI CON AL BANO CARRISI”

Il ritorno in Italia di Romina Power, però, non è solo legato alla sua partecipazione a Domenica In, ma anche agli impegni professionali che ha con Al Bano Carrisi. La collaborazione artistica con l’ex marito, infatti, non è ancora finita. Dopo aver già girato il mondo facendo tantissimi concerti, infatti, la Power, in un’intervista rilasciata ai microfoni del sito “La voce grossa”, ha annunciato: “Con Al bano abbiamo in programma diversi concerti in Australia e Stati Uniti e una tournée nel nord Europa a novembre e Dicembre. E forse ci sarà una sorpresa televisiva, in più abbiamo inciso insieme una nuova canzone”. Su Instagram, poi, la Power ha svelato alcune date dei nuovi concerti. La coppia più amata della musica italiana, infatti, ad ottobre, tornerà negli Stati Uniti per regalare ai fans nuove emozioni.

ROMINA POWER: “SONO UNA NONNA ALLEGRA E AFFETTUOSA”

Dopo essere diventata mamma di quattro figli, Romina Power, grazie alla terzogenita Cristel, è diventata due volte nonna. Dopo la nascita del piccolo Kay, infatti, l’amore di Cristel Carrisi e del marito Davor Luksic ha portato alla nascita della piccola Cassia. Un regalo che Romina ha accolto con gioia, ma anche con un po’ di preoccupazione come ha confessato ai microfoni de La voce grossa: “Sono diventata nonna per la seconda volta. Questo nuovo arrivo l’ho accolto a braccia e cuore aperto! Però con apprensione per il mondo in cui nasce. Sarò una nonna allegra e affettuosa”, ha oncluso non nascondendo, però, la gioia di poter giocare e viziare i suoi nipotini.



