Romina Power/ “Anno difficile per la morte di Taryn e Donna Jolanda, con Al Bano..”

Romina Power continua ad essere una grande artista poliedrica. Nella sua carriera e nella sua vita l’abbiamo sentita cantare, in coppia con Al Bano ma anche da sola o con sua sorella, poi l’abbiamo vista recitare (perché nelle sue vene scorre il sangue dell’amato padre) ma anche scrivere e dipingere. Sicuramente nella sua vita non è mai mancata la voglia di essere un artista e di esprimersi con tutto quello che l’arte permette, in ogni sua forma. Il grande pubblico però la conosce soprattutto per quello che ha fatto e costruito con Al Bano, una timida ragazza straniera che ha conquistato il rude cantante di campagna, e insieme hanno regalato al pubblico una favola fino a quando la loro amata figlia Ylenia non è sparita nel nulla. Quella ferita, la voglia di reagire in modo diverso e opposto, ha rovinato tutto mandando in frantumi la loro magica storia d’amore. Da allora i due si sono fatti guerra per un po’, anche con una serie di botta e risposte via televisiva e non solo nei confini nazionali, fino a quando un nuovo progetto musicale, una sorta di revival della loro coppia, li ha rimessi insieme per un tour che li ha portati in giro per l’Europa.

Romina Power al fianco di Al Bano, solo per musica?

Il progetto che doveva durare qualche mese, alla luce del suo successo, per Romina Power è andato avanti per un paio di anni facendo scoppiare il gossip con i fan impazziti per il loro possibile ritorno insieme non solo sul palco ma anche nella vita. Le cose non sono andate così e, secondo quanto dice Al Bano, non ci sarà mai un ritorno in coppia perché ormai tra loro è tutto finito. In quest’ultimo anno, però, i due si sono avvicinati molto anche per via di due lutti che li hanno travolti. Romina Power ha perso la sorella Taryn Power, la sua sorella minore, mentre Al Bano ha perso la sua mamma Donna Jolanda. Inutile dire che la donna che ha accolto in casa l’amata Romina ha lasciato un terribile vuoto e un grande dolore anche nella cantante con il suo addio. Quale sarà il prossimo passo della Power adesso che il momento d’oro al fianco di Al Bano è terminato?



