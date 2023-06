Romina Power, ‘appello’ struggente per la figlia Ylenia nell’anniversario della scomparsa/ “Dove sei amore?”

Romina Power, dedica struggente per la figlia Ylenia a circa 30 anni dalla sua scomparsa: “Dove sei amore mio?”

Non può essere un giorno come un altro per Romina Power e tutta la sua famiglia. Con oggi, sabato 24 giugno, sono passati trent’anni esatti da quel drammatico 1994, quando da New Orleans arrivò la terribile notizia della scomparsa di Ylenia Carrisi, la figlia di Al Bano e Romina Power. Una scomparsa che, inevitabilmente, ha sconvolto la vita della showgirl e del suo ex compagno Al Bano. Un vuoto incolmabile, caratterizzato da misteri e tante domande che sono ancora rimaste irrisolte.

E ovviamente in tutto questo tempo Romina Power non ha mai smesso di sperare, di ripensare alla sua amata figlia Ylenia, alla quale oggi dedica un toccante messaggio sui social. “Ylenia, il tuo bel viso appare improvvisamente nella mia mente come i raggi del sole appaiono dietro le nuvole nel cielo. Dove sei amore mio?“, scrive addolorata Romina nella foto che mostra il dolce volto della ragazza.

Romina Power, il messaggio alla figlia scomparsa Ylenia Carrisi commuove il web

Dunque il tempo non ha alleviato le ferite. La scomparsa di Ylenia resta un dramma insuperabile per Romina Power e Al Bano. Ricordiamo che all’epoca la ragazza era in viaggio negli Stati Uniti, aveva compiuto ventitré anni e malgrado le molteplici piste seguite di lei non c’è più stata traccia. Sono passati trent’anni ma il dolore di mamma Romina continua a farsi sentire, così come l’amore per la sua bambina è rimasto immutato.

L’ex compagna di Al Bano, in tutto questo tempo, ha continuato a sperare di ritrovarla. E infatti, nelle scorse ore, ha pubblicato un post che ha commosso il web e dal quale si evince il grande vuoto che Romina Power ha nel cuore.

