Romina Power assente al funerale Jolanda Carrisi/ Perché? “Non posso camminare”

Romina Power non sarà presente al funerale di Jolanda Ottino, la madre di Al Bano. A confermarlo è stata la stessa ex moglie del cantante di Cellino San Marco che ha deciso di comunicarlo su Instagram. La Power, infatti, ha postato una bellissima immagine con la suocera scrivendo di suo pugno il motivo per cui non ha partecipato all’ultimo saluto. “Avevo programmato di passare il compleanno di mamma Yolanda insieme a lei, il 1 gennaio” – ha esordito la cantante di “Felicità” che ha poi proseguito dicendo – “ma il suo funerale oggi, no”. Poi Romina ha voluto chiarire perchè non ha partecipato al funerale della mamma di Al Bano: “sono vari i motivi per cui mi trovo impossibilitata a recarmi oggi a Cellino ed unirmi alla famiglia nella solenne funzione. Una delle quali il non poter camminare”.

Romina Power, morte Jolanda: “questo momento di grande dolore preferisco viverlo in privato”

Non solo, Romina Power ci ha tenuto a precisare che ha pubblicato questo stato su Instagram per evitare fraintendimenti o inutile polemiche. Del resto la ex moglie di Albano Carrisi è ben consapevole di come i social oggi siano fraintesi e siano covo di haters e persone pronte ad accusare tanto per. Proprio per evitare che, in un momento così delicato e doloroso, gli haters possano arrivare a conclusioni affrettate, Romina ha voluto specificare il reale motivo per cui non è riuscita a partecipare ai funerali di mamma Jolanda. “Conoscendo quanto i mezzi di comunicazione siano, in altre occasioni, andati oltre i limiti del rispetto umano e fuori controllo, devo confessare che ne sono rimasta alquanto traumatizzata” ha scritto la Power precisando – “questo momento di grande dolore preferisco viverlo in privato. Ognuno vive il proprio dolore a modo suo”. Poi Romina ha proseguito il suo post sottolineando che la sua assenza al funerale “non significa che io la ami di meno” precisando “Jolanda è una delle persone che ho amato di piu’ nella mia vita!”. Sul finale poi la Power invia un messaggio social alla famiglia: “mi unisco comunque spiritualmente agli abitanti di Cellino, alla famiglia, ai miei figli e sopratutto ad Albano che e’ stato un figlio amorevole ed esemplare. E passero’ comunque con lei queste due date importanti pregando e meditando affinche’ abbia una favorevole reincarnazione”.

