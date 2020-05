Romina Power/ “Buona festa della mamma a tutti”, la foto commuove il web

Pubblicità

Romina Power celebra la festa della mamma, oggi 10 maggio 2020, su Instagram pubblicando un album di fotografie della sua famiglia e scrivendo: “Buona festa della mamma a tutte le mamme“, clicca qui per la foto e per i commenti dei follower. Tra i personaggi famosi che subito le hanno lasciato un like c’è la ballerina e giudice di Ballando con le stelle Carolyn Smith. Vediamo nelle foto Romina con la sua famiglia appunto, spesso insieme alla mamma e con i suoi bambini in atteggiamenti veramente molto dolci. In un momento molto particolare per tutto il mondo la nota cantante ha deciso quindi di dare il suo sostegno al motore del nostro paese cioè le mamme, le donne. Perché oltre ad essere le regine della casa, pronte ad aiutare tutta la famiglia con coccole quotidiane, sono anche le guerriere che nei corridoi degli ospedali stanno dando la loro vita per cercare di superare questa terribile emergenza.

Lo psicologo su storia di Romina e Al Bano: tracciato bilancio esistenziale

Romina Power oggi è tra le protagoniste di Domenica In, in compagnia di Mara Venier, per ripercorrere la sua lunga storia d’amore con Al Bano e non solo. Tanti temi sul tavolo dell’intervista tra la cantante e ‘zia Mara’, curiosa di scoprire come Romina Power abbia trascorso il periodo di lockdown forzato. Un lockdown forse colmo di nostalgia per la popolare artista, rimasta a Cellino San Marco, nella sua casa all’interno della tenuta di Al Bano. Una quarantena di riflessioni e ricordi per la Power, che a quanto pare ha riscoperto vecchi album e scatti ingialliti dal tempo. Chissà che nella sua ospitata a Domenica In non ne mostri qualcuno, magari ritratta insieme ad Al Bano in gioventù. Un’intervista che si preannuncia molto ricca: si parlerà di musica e progetti futuri, con il nome di Al Bano inevitabilmente sempre sullo sfondo.

Romina Power e il suo rapporto con Al Bano Carrisi: “sentiamo l’esigenza di stilare bilancio esistenziale”

Romina Power e Al Bano Carrisi, uniti nella musica e forse anche dal destino. Non è un caso che alcuni dei loro brani siano diventati dei veri e propri tormentoni nel nostro panorama musicale. Come coppia, d’altronde, sono rodatissima e affiatata. Così il viaggio nei ricordi di Romina Power assume un significato profondo, che può rappresentare l’esigenza che lo psicologo Luca Saita, intercettato da DiPiù, ha definito “necessaria per stilare una sorta di bilancio esistenziale”. E allora quello di Romina Power e Al Bano Carrisi non può altro che essere un bilancio esistenziale intenso e ricco di emozioni. Emozioni che almeno in parte vivremo nella puntata di oggi di Domenica In. Romina Power a tu per tu con Mara Venier per parlare di musica, vita e sentimenti.

Foto, La festa della mamma

Visualizza questo post su Instagram Happy mother’s day to all mothers ❤️ Un post condiviso da Romina Power (@rominaspower) in data: 10 Mag 2020 alle ore 12:16 PDT





