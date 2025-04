Romina Power e la dura perdita del padre

Romina Power, mamma di Yari Carrisi ma anche di Ylenia, Cristel e Romina Jr, è stata sposata con Al Bano. Un amore che ha portato alla nascita di quattro figli e a una carriera condivisa che ha fatto sognare i fan. Originaria di Los Angeles, dove è nata nel 1951, Romina è figlia di due attori di Hollywood e ha vissuto un’infanzia cinematografica. Dopo la morte del papà, arrivata quando lei aveva sette anni, ha vissuto infatti prima in Messico con la nonna e si è poi trasferita in Italia con la mamma e il patrigno, per poi ancora trasferirsi in Inghilterra dove ha studiato. In Italia ha cominciato la sua avventura nel mondo dello spettacolo, lavorando come attrice di fotoromanzi, incontrando da giovanissima Al Bano Carrisi, con il quale poi avrebbe cominciato un’intensa attività lavorativa e una grande storia d’amore.

Yari Carrisi è il secondo dei figli di Romina Power, nato nel 1973. Il loro rapporto sembra essere davvero splendido: i due condividono spesso viaggi insieme, alla scoperta del mondo e di sé stessi, ma non soltanto. Varie anche le avventure insieme sul palco: come i genitori, infatti, Yari è appassionato del mondo dello spettacolo e della musica e per questa ragione spesso si esibisce insieme alla mamma.

Il rapporto tra mamma Romina Power e Yari Carrisi è splendido e i due sono sempre più legati, professionalmente e non solo. Mamma Romina Power ha spesso dedicato parole al miele a tutti i suoi figli, ai quali è particolarmente affezionata nonostante siano ormai tutti adulti. Ovviamente non sono mancate neppure dediche fatte a Yari Carrisi, il suo secondogenito. “Yari, ti amo da quando eri così, anche prima. E lo farò sempre” ha scritto qualche anno fa la grande cantante statunitense, postando una foto con Yari da bambino.