Romina Power, chi sono i figli: Ylenia, Yari, Cristel, Romina Jr/ Scomparsa tragica della primogenita

Ylenia, Yari, Cristel, Romina JR sono i figli di Romina Power e Al Bano. La coppia ha fatto sognare – e continua a far sognare – un pubblico immenso, che li segue e li ama fin dagli inizi. La showgirl americana ha sposato il cantante pugliese il 26 luglio 1970 e al suo fianco ha condiviso praticamente l’intera carriera artistica. Con il mitico Al Bano ha vissuto una grandissima storia d’amore, dalla quale sono nati ben quattro figli.

Linda Christian e Tyrone Power, genitori di Romina Power/"Pochi anni insieme"

La primogenita Ylenia è misteriosamente scomparsa negli anni novanta, durante un viaggio all’estero e inevitabilmente rappresenta un tasto dolente per Romina Power ed Al Bano. La seconda figlia, nata nel 1973, si chiama Yari. Cristèl è invece arrivata diverso tempo dopo, nel 1985, mentre Romina Jr. Jolanda è nata il primo giugno del 1987.

Taryn Power, chi è la sorella scomparsa di Romina Power/ "La migliore che potessi avere"

Romina Power, un legame indissolubile con tutti i suoi figli. La morte di Ylenia…

Come dicevamo la morte misteriosa di Ylenia ha lasciato un vuoto incolmabile nella vita di Romina Power ed Al Bano. La primogenita di casa Carrisi-Power scomparve tra il 31 dicembre 1993 e il 1º gennaio 1994 in circostanze alquanto misteriose mentre si trovava all’estero, esattamente a New Orleans.

Sei anni più tardi, dopo aver ripreso in mano la sua carriera da solista, Romina si separò da Al Bano, mettendo fine a ventinove anni di matrimonio. La sentenza definitiva di divorzio arrivò nell’estate del 2012, emessa dal tribunale di Brindisi. Oggi Romina Power e Al Bano sembrano andare d’amore e d’accordo, d’altra parte dal loro amore sono nati la bellezza di quattro figli, a testimonianza di un legame indissolubile.

Al Bano: "Romina Power era in una prigione d'oro"/ "Non aveva davvero una famiglia"

© RIPRODUZIONE RISERVATA