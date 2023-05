Romina Power choc/ “Con Al Bano nessun rancore, abbiamo tournée in programma”

Romina Power e la fine della storia con Al Bano: le sue parole

Romina Power, ai microfoni de La Stampa, ha parlato a lungo della sua relazione con l’ex marito Al Bano. Sulla fine del loro matrimonio, la cantante ha dato una sua personale visione di come si sia incrinato il loro rapporto sempre con l’eleganza che la contraddistingue.

“Le relazioni durano quando tutti e due si è impegnati nella crescita insieme. È importante che esista il dialogo e la comprensione, ma soprattutto che ci si ascolti a vicenda. In America diciamo: “Happy wife, happy life”, ossia “moglie felice, vita felice”. Come la terra ci insegna, un seme, per quanto prezioso, non può essere lasciato alla mercé delle intemperie ma ha bisogno di protezione all’inizio e poi cura e attenzione costante. Ha bisogno di calore e di sentirsi nutrito” ha affermato Romina Power.

Romina Power parla dei rapporti attuali con Al Bano e i futuri progetti insieme

Romina Power e Al Bano hanno vissuti momenti di tensioni e di scontro dopo la fine del loro matrimonio. Come in ogni coppia non è facile affrontare le colpe reciproche e, spesso, si finisce per serbare rancore. Non è il caso dell’ex coppia più nota della televisione italiana.

“Serbare rancore non fa altro che danneggiare entrambe le parti coinvolte, quindi impariamo dagli errori commessi e andiamo avanti con comprensione piuttosto che con rabbia o risentimento reciproco. Abbiamo delle tournée in program-ma e il canto che offriamo insieme suscita gioia in tante persone: vorremmo continuare, a Dio piacendo, a donare momenti di bellezza e felicità” afferma Romina Power ai microfoni de La Stampa, sancendo la pace definitiva con il suo ex marito.

