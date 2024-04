Romina Power: compagno, malattia e il rapporto con Al Bano/ “Intorno a me tanto amore, ma io…”

Facciamo un tuffo nella vita privata e sentimentale di Romina Power: chi c’è oggi nel cuore della cantante?

Romina Power ha un compagno? E’ un quesito che incuriosisce parecchio i fan della cantante e gli amanti del gossip, che in questo caso rischiano però di restare a bocca asciutta. In una recente intervista a Verissimo, infatti, l’ex moglie di Al Bano aveva fatto intendere di aver quasi rinunciato all’amore passionale. “Ho tanto amore intorno a me”, aveva precisato ai microfoni di Silvia Toffanin a proposito delle questioni di cuore.

“Ho tanto amore attorno a me, i figli, i miei nipoti, i miei cani, i fan. I corteggiatori invece… con il passare del tempo invecchiando uno dovrebbe accontentarsi di più e io invece al contrario sono diventata molto esigente e quindi non è facile”, l’ammissione della showgirl. “In America qualche volta ho provato ad uscire con qualche persona ma era difficile anche arrivare a cena. Io non ho più pazienza, è finita. Per figli e nipoti, anche per i miei cani invece lo sono”, ha continuato ancora Romina Power.

Nel 2022, i fan avevano manifestato preoccupazione per le condizioni di salute di Romina Power, costretta ad annullare alcuni impegni lavorativi per problemi di deambulazione. Oggi tutto sembra rientrato nella normalità e l’argomento che torna di attualità è quello relativo al suo rapporto con Al Bano Carrisi. I due hanno fatto sognare in passato, con una storia d’amore intensa e andata in fumo per motivi mai del tutto chiariti.

“Romina fumava della robaccia anche quattro volte al giorno”, avrebbe poi rivelato in una intervista Oggi. “Lo dico per la prima volta: il problema fu la marijuana. Romina fumava quella robaccia anche quattro volte al giorno. E lo faceva da anni, ancor prima della scomparsa di Ylenia. Era un’altra donna. Fumava ed era allegra; finito l’effetto, si intristiva e piangeva. Era irriconoscibile”, la confessione di Al Bano.

