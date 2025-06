Riusciremo finalmente a vedere Romina Power a Ballando con le Stelle? Ormai da anni la cantante ed ex moglie di Al Bano Carrisi sembra essere ad un passo dal talent di Rai 1 eppure il sogno di molti italiani non si realizza mai. In ogni caso Milly Carlucci è già in moto per selezionare un cast stellare pieno di personaggi dalla stoffa giusta per danzare insieme ai ballerini professionisti e gareggiare per dimostrare di essere diventati a tutti gli effetti delle star del ballo.

In base all’indiscrezione lanciata da TvBlog, sembra che Milly Carlucci voglia a tutti i costi Romina Power nella sua trasmissione e da molto tempo come successe lo scorso anno per Barbara d’Urso, la starebbe corteggiando per averla con lei su Rai 1. Di certo si tratterebbe di un vero e proprio colpaccio per gli ascolti, data la popolarità e la curiosità infinita del pubblico nei confronti dell’ex moglie di Al Bano Carrisi, con il quale si esibisce ancora oggi i giro per il mondo. Anche il settimanale Oggi ha rilasciato alcune dichiarazioni importanti sulla cantante, con una rivelazione scioccante.

Romina Power chiede cachet da urlo, ma Milly Carlucci non si arrende

Il settimanale Oggi spegne gli entusiasmi rispetto alla partecipazione di Romina Power a Ballando con le Stelle. Il motivo? La cantante avrebbe chiesto un cachet troppo alto per Rai, e di conseguenza la sua partecipazione resta ancora in bilico. Sempre in base alla notizia del tabloid, però, Milly Carlucci non si sarebbe arresa di fronte alla richiesta fuori budget dell’ex moglie di Al Bano Carrisi e starebbe continuando a corteggiare l’artista. Dopo la fine di Sognando Ballando con le Stelle, la conduttrice ha rilasciato una lunga intervista al Corriere della Sera spiegando di aver voluto mostrare ai telespettatori quello che avviene dietro le quinte durante il programma: “ Siamo riusciti però a trovare una misura e le storie dei ballerini sono state accolte con grande affetto dalla gente, che è poi quello che più conta”.