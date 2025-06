Romina Power sorprende tutti dopo lo show di Al Bano in Russia: parole inaspettate sui social.

Romina Power ha attaccato l’ex marito Al Bano Carrisi dopo che quest’ultimo è tornato ad esibirsi in Russia come faceva all’epoca precedente alla guerra. Il legame con il Paese è noto a tutti da tanto tempo, soprattutto dopo che nel 2013 si era esibito a Mosca accanto al Cremlino insieme a Romina, la quale si era dichiarata felicissima per questo grande passo insieme: “Sono contenta che tu mi abbia invitata a cantare con te per i tuoi settant’anni. E, mi raccomando, non aspettarne altri venti per richiamarmi a cantare insieme“, aveva dichiarato la donna.

Gerry Scotti nonno per la terza volta/ Il figlio Edoardo e la moglie Ginevra Piola aspettano un figlio

Da quel momento, Al Bano Carrisi e Romina Power sono tornati ad esibirsi insieme in tutto il mondo, approdando anche al Festival di Sanremo. Durante l’estate 2025, invece, voleranno in Spagna per allietare il pubblico di Coruna, Barcellona e Marbella. Ma tra i due non è tutto rose e fiori dato che proprio ieri, Romina Power ha detto la sua su una decisione dell’ex marito con parole. che potrebbero seriamente compromettere questo sodalizio ormai lunghissimo. La donna si è lamentata del fatto che Al Bano è volato a San Pietroburgo per il Forum economico internazionale.

I Cesaroni, incidente sul set: la "protezione" di Antonello Fassari/ Amendola commuove

Romina Power spiazza tutti dopo l’esibizione di Al Bano in Russia: cos’ha detto

“Sono qui per la pace. Ormai fanno polemiche su tutto, ma poi per cosa? Io mando messaggi di pace”, ha detto Al Bano Carrisi, “Poi faccio da sempre il mio mestiere. Queste polemiche non le capisco proprio e non mi interessano. Tu accendi il televisore in Italia e sembra che qua bombe, cannoni da tutte le parti. A te risulta?”. La star di Cellino San Marco ha calcato il famoso palco deliziando il pubblico russo con alcune delle canzoni più belle del suo repertorio. Un esempio? Libertà, Felicità, le arie come Va Pensiero e il Nabucco. Per via della guerra, forse, quello non era il momento migliore per cantare Felicità. Al momento non si attende altro che la reazione di Al Bano Carrisi alle parole di Romina Power sperando non succeda qualcosa di negativo visto che tra poco inizieranno un breve tour insieme.