Alta tensione nella famiglia di Al Bano, dopo il post sospetto di Yari Carrisi contro Loredana Lecciso: c'è lo zampino di Romina Power? L'indiscrezione choc

Al Bano, tensioni in famiglia dopo il post pubblicato dal figlio Yari

Non si respira un’aria serena a Cellino San Marco, nella tenuta pugliese di Al Bano, complici gli ultimi avvenimenti che hanno alimentato il clima di tensione in famiglia. Tutto è nato lo scorso inizio agosto quando Yari Carrisi, figlio del cantautore e di Romina Power, ha pubblicato sulle sue Instagram stories la foto di un crocifisso e, insieme, una foto del padre con Loredana Lecciso e una scritta emblematica: “La Padrona non vede l’ora“.

La notizia è stata riportata da Giuseppe Candela sul settimanale Chi, con il giornalista che ha spiegato che, dopo la pubblicazione, Yari Carrisi ha rimosso lo scatto. Non è però bastato per accendere la polemica e rendere virale l’immagine sul web, e ora, a distanza di un mese, emerge una clamorosa indiscrezione: potrebbe esserci dietro lo zampino di Romina Power?

A lanciare il rumor bomba è Alberto Dandolo, nella rubrica I buoni, i belli, i cattivi sull’ultimo numero del settimanale Oggi, da ieri in edicola.

Romina Power dietro il post di Yari Carrisi contro Loredana Lecciso? Il rumor

Su Oggi Alberto Dandolo è tornato sulla vicenda legata al post provocatorio del figlio di Al Bano e Romina Power, scrivendo: “Nervi sempre più tesi a Cellino San Marco. Dopo il pesantissimo post pubblicato in rete (e rimosso) da Yari Carrisi, in cui faceva intendere che la Lecciso era in attesa che il cantante passasse a miglior vita per impadronirsi del patrimonio, l’atmosfera si è ulteriormente appesantita”.

In particolare, scrive il giornalista, “serpeggia il sospetto che dietro la provocazione alla compagna di Al Bano ci sia stato lo zampino di Romina, la quale non avrebbe mai accettato la ‘seconda vita’ del suo ex marito”.

Un’indiscrezione bomba che getta ulteriore benzina sul fuoco e accende nuovamente i riflettori sulla famiglia Carrisi e sul clima irrespirabile delle ultime settimane. Al punto che “Loredana preferisce spesso trascorrere periodi a Milano, dove studia il figlio Al Bano Junior detto Bido. L’aria nella campagna dei Carrisi sembra essere davvero irrespirabile!”.