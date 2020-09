Romina Power “Dopo Al Bano non ho pazienza per un altro uomo”/ “Single per sempre”

E’ stata una domenica pomeriggio quella di ieri su Rai1 quando Mara Venier ha dato il via alla sua nuova edizione di Domenica In in compagnia di Romina Power e Loretta Goggi. Le tre si sono messe comodo come in un pomeriggio tra amiche parlando di lutti, amori e lavori ma quando è arrivato il momento di parlare della possibilità di un nuovo compagno la temperatura si è alzata. Mara Venier ha chiaramente detto di non voler parlare di Al Bano ma ha chiesto a Romina Power se le attenzioni che suo marito le dava, quando la loro storia è finita, le sono mancate e se ha mai pensato di dedicarsi ad un altro uomo. La sua risposta? No. Romina Power ha capito che doveva lavorare su se stessa dopo la fine della sua relazione con Al Bano e così ha fatto anche se non ha mai voluto e cercato un altro uomo.

ROMINA POWER SINGLE PER SEMPRE, LA CONFESSIONE DA MARA VENIER

In particolare, in risposta a Mara Venier, Romina Power ha spiegato: “No, io penso di continuare la mia vita da sola per sempre. Non ho mai pensato di cercarmi un altro compagno di vita. Penso che non potrei più vivere con un altro uomo per il resto della vita, non ho di certo la pazienza e il tempo per dedicarmi ad un altro uomo. Io ho i miei figli, ho i miei nipoti e non voglio disturbare questo equilibrio che si è creato, non voglio un altro compagno”. A quanto pare Romina Power ha deciso di rimanere da sola per sempre, di dedicarsi alla sua vita mettendo da parte l’amore, quello che è stato grande al fianco di Al Bano con il quale, ribadisce, “siamo solo amici”.



