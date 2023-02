Romina Power e Al Bano Carrisi perchè si sono lasciati?/ “Non so perchè sia finita”

Romina Power e la storia d’amore con Al Bano: “Non mai capito perché sia finita…”

Romina Power è tra i personaggi dello spettacolo più conosciuti e apprezzati dal pubblico, anche per la sua storia d’amore, nonché per il sodalizio artistico, con l’ex marito Al Bano Carrisi. Tante le canzoni che hanno fatto le fortune della coppia, tra cui Felicità, Ci sarà e Nostalgia canaglia. Romina Power e Al Bano si sono sposati nel 1970, mettendo al mondo ben quattro figli: Ylenia, Yari, Cristel e Romina Jr. Dopo la scomparsa della figlia maggiore, Ylenia, la relazione tra i due è andata pian piano distruggendosi, fino a spingere la coppia ad una inaspettata separazione.

Eppure Romina Power non sa darsi ancora oggi una spiegazione sul perché sia finita la relazione amorosa con il compagno pugliese: “Non ho capito come mai sia finita tra di noi“, avrebbe confidato tempo fa in una intervista al Corriere. Dopo la fine della loro storia d’amore, Al Bano si è legato a Loredana Lecciso, con la quale Romina non è mai andata d’accordo. Forse perché quest’ultima, in diverse interviste, ha dichiarato che lei e Al Bano si amavano ancora.

Per quanto riguarda la carriera, dopo un lungo ritiro dalle scene, Romina Power è tornata ad esibirsi insieme ad Al Bano nel 2013, per la gioia dei tanti fan che li hanno sempre seguiti con passione fin dagli esordi. Nel suo passato sentimentale, invece, spicca il nome di Stash Klossowski, il “principe del rock”. Una storia d’amore che risale a prima che Romina incontrasse Al Bano, vale a dire negli anni sessanta.

In una recente intervista rilasciata ai microfoni de Il Giornale, invece, l‘ex moglie di Al Bano ha parlato a trecentosessanta gradi della sua vita, tra amori, passioni, arte, musica e vita. A proposito di queste tematiche, la Power ha rilasciato alcune dichiarazioni turbolenti: “Più che la vita, sono certi individui che cercano di sminuirti pensando, così, di innalzare loro stessi, ma non funziona in questo modo. Ognuno ha il proprio destino. Il karma esiste, eccome…”, ha detto la showgirl.

