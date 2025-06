Al Bano e Romina Power, perché si sono lasciati? "Colpa della marijuana". La verità dopo anni

Romina Power e Al Bano hanno formato per anni una delle coppie più apprezzate del mondo della musica e non solo. Un matrimonio che per anni ha fatto discutere, ma anche un sodalizio artistico che ha fatto breccia nel cuore di almeno tre generazioni di appassionati.

Ma perché è finito il matrimonio tra Romina Power e Al Bano? I due avrebbero deciso di porre fine al loro matrimonio per una sequela di motivi, ma uno su tutti è stato rivelato solo negli ultimi anni dalla coppia, con il cantante originario di Cellino San Marco che ha rotto il silenzio a tal proposito: “Lo dico per la prima volta: il problema fu la marijuana. – ha assicurato Al Bano – Romina fumava quella robaccia anche quattro volte al giorno” ha confessato l’artista in una vecchia intervista nella quale ha messo a nudo le abitudini dell’ex moglie.

Chi è Gabriele Greco, marito di Noemi/ "Mi è stato vicino anche nei momenti no"

Negli anni Al Bano e Romina Power sono riusciti a riavvicinarsi, almeno dal punto di vista artistico, mentre per quanto riguarda le loro vite private entrambi hanno provato a voltare pagina. Come noto, Al Bano, da diversi anni è legato a Loredana Lecciso, nonostante i due non si siano mai uniti ufficialmente in matrimonio.

Maria Turchi, chi è la figlia di Carmen Russo/ "Era un pezzo di vita che mancava"

Romina Power e Al Bano, il cantante: “Dopo di lei ho ritrovato energia”

La fine dell’amore tra i due artisti ha portato Al Bano in una nuova direzione, con il cantante riuscito a ritrovare l’armonia grazie a Loredana Lecciso. Proprio soffermandosi sull’attuale compagna di vita e sull’ex moglie, Al Bano ha ammesso: “In lei ho trovato quell’energia e quella carica che mi fa sentire vivo. E non finirò mai di ringraziarla” ha ammesso in una vecchia intervista rilasciata tra le colonne del magazine Oggi.

Dalla storia d’amore poi naufragata tra Romina Power e Al Bano sono nati quattro figli, Yari Carrisi, Ylenia, Yari, Romina e Cristel, mentre dalla successiva storia con la Lecciso, Al Bano ha avuto altri due figli, Yasmine e Al Bano jr.

Figli di Al Bano/ Cosa fanno Jasmine, Yari, Romina Carrisi, Cristel, Albano Carrisi Jr., lui: "Portano gioia"