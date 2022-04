Romina Power e Loredana Lecciso, ex e compagna Al Bano/ Lui “Matrimonio? Basta uno”

Romina Power e Loredana Lecciso: le due donne di Al Bano Carrisi

Romina Power e Loredana Lecciso: ad accomunarle è un uomo, Al Bano Carrisi, rispettivamente ex marito della prima e attuale compagno della seconda. Questo pomeriggio il cantante di Cellino San Marco sarà ospite di Domenica In, ma inevitabilmente l’attenzione dei telespettatori sarà concentrata anche sulla vita privata dell’artista pugliese. Tra le due donne, seppur a distanza, non è mancato un botta e risposta reciproco anche se Loredana Lecciso nell’ultimo periodo si è detta propensa ad una riappacificazione. Ad ogni modo, l’ex moglie e l’attuale compagna di Al Bano Carrisi sono spesso state al centro del gossip.

In merito a Romina Power, i nostalgici sognano ancora di poterla vedere nuovamente al fianco dell’ex marito Al Bano Carrisi, dopo aver fatto sognare intere generazioni anche in ambito musicale. Adesso però, sarebbe stata proprio Romina a dirsi stufa del continuo gossip. Di recente, attraverso una Instagram Story l’ex signora Carrisi si è scagliata contro un non meglio identificato programma (o in generale verso la nostra tv), commentando: “Vedo che in tv qui in Italia spesso si riferiscono a me e Al Bano come una “soap opera”. Vorrei puntualizzare che noi siamo esseri umani con le nostre sensibilità e le nostre storie individuali. Quell’appellativo ci viene appiccicato da persone che non rispettano l’essere umano, a corto di argomenti e di vero rispetto per il prossimo”.

Lo sfogo recente di Romina Power sarebbe apparso a molti quasi doveroso, alla luce degli attuali rapporti distesi con l’ex marito Al Bano Carrisi. I due sono diventati nonni e spesso si rivedono coma una grande famiglia allargata nella tenuta del cantante di Cellino San Marco, anche con l’attuale compagna Loredana Lecciso. Era stato lo stesso Al Bano a spiegare che il loro era da considerarsi un legame fraterno.

Intanto il rapporto tra Al Bano e Loredana Lecciso sembra procedere senza alcun problema, come confermato dall’artista, di recente ospite di Verissimo. Tuttavia tra i due non ci sarà alcun matrimonio. Il motivo? Il divorzio da Romina Power. Nel dettaglio Al Bano ha svelato di non voler più rivivere lo stesso dramma già vissuto con l’ex moglie: “Sposarmi di nuovo? Io l’ho già fatto. Un matrimonio nella vita basta. Bellissimo il matrimonio ma dopo è arrivato il divorzio”, ha commentato. Tuttavia aveva aggiunto: “Io non voglio più vivere un’esperienza del genere, non mi è piaciuta per niente. L’importante è che ci sia un matrimonio mentale e grazie a Dio c’è”.

