Romina Power e Loredana Lecciso, ex moglie e compagna Al Bano/ Lui: “sogno la pace”

Romina Power e Loredana Lecciso sono la ex moglie e la compagna di Al Bano Carrisi. Il passato e il presente della vita del cantante di Cellino San Marco che, ospite del programma “Domenica In” di Mara Venier, si è sbottonato parlando della sua vita privata e sentimentale. Da sempre restio a rivelare dettagli sul suo matrimonio con Romina e sulla sua tormentata storia con la Lecciso, Al Bano complice la grandissima amicizia con Mara Venier si è lasciato andare raccontando l’incontro con Romina. “Non sapevo chi fosse prima di incontrarla sul set, e io ero davvero timido, ma eravamo timidi entrambi” – ha rivelato il cantante che ha conosciuto Romina Power sul set del loro primo film insieme. Sin dal primo istante il cantante è rimasto colpito dall’attrice “sul set del nostro primo film siamo stati inizialmente a disparte. Era interessante davvero, faceva la maglia alla fine delle riprese, mai visto un’americana farla, magari una donna del sud si”.

Questo particolare ha colpito l’attenzione del cantante che si è ritrovato a condividere il set con Romina Power anche in un altro film. “Al secondo film eravamo perfetti sconosciuti, c’ero rimasto male, ma pensavo che gli americani fossero così, un po’ pazzi. Diciamo che per fortuna ho un carattere forte, non mi lascio prendere da gioia e sofferenza” – ha raccontato il cantante che ha poi conquistato il cuore della bella Romina. I due, infatti, si sono sposati e parlando proprio del matrimonio il cantante ha detto: “quando ci siamo sposati hanno fatto un toto matrimonio, pensavano che durasse poco, e invece gli abbiamo smentiti, come abbiamo smentito tante bugie che hanno detto su noi e la nostra famiglia”.

Il matrimonio tra Al Bano e Romina Power è poi naufragato e molti anni dopo nella vita del cantante di Cellino San Marco è arrivata Loredana Lecciso. “Per certi versi la separazione con Romina è stato inaspettato, ma non bisogna rimanere vittima degli eventi” – ha dichiarato l’artista a Domenica In che, dopo questo immenso dolore si è però rifatto una vita. “Non ha distrutto la mia esistenza, mi sono rifatto una vita, sto da Dio, sto bene adesso, ma non rinnegherò mai il mio passato, ho un rispetto totale. Loredana è una madre perfetta” – ha detto Albano parlando della compagna che però non ha un rapporto idilliaco con la Power. Proprio per questo motivo il cantante non nasconde di avere un grande sogno: “è che Romina e Loredana si sedessero a tavola e mangiassero insieme a noi, senza recriminazioni, nessuno ha colpa di quello che è successo. Romina aveva le sue esigenze, le ha seguite e va bene così Se siete in ascolto Romina e Loredana, perché non ci incontriamo? La vita può essere breve o lunghissima, seminiamo semi di pace”.

