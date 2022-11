Romina Power e Loredana Lecciso, ex moglie e compagna di Al Bano/ Scintille e “limiti superati”

Romina Power e Loredana Lecciso, clima rovente tra i due grandi amori di Al Bano: diffide e stoccate continue

Romina Power, Loredana Lecciso e Al Bano Carrisi. Un triangolo amoroso e mediatico che, almeno televisivamente, continua a funzionare e a far chiacchiere tutto il mondo del gossip. Scintille, stoccate e frecciate continue, si ripetono puntuali in un giro di giostra che coinvolge in primis il 78enne cantautore salentino. La sua ex moglie Romina Power e l’attuale compagna Loredana Lecciso, infatti, si ritrovano molto spesso a battibeccare a distanza e sono arrivate al punto di dover annunciare diffide e provvedimenti seri l’una nei confronti dell’altra, per placare le polemiche.

Il fatto più recente riguarda Romina Power, che pare abbia inviato una diffida a Domenica In, intimando la Lecciso (ospite della puntata) a non nominarla. La storia con Al Bano, inevitabilmente, tiene banco in tv, così come le stoccate burrascose tra le due donne.

Romina Power vs Loredana Lecciso, Al Bano resta tra due fuochi

Non più tardi di qualche settimana fa a Domenica In, così la Lecciso si è ritrovata con le “mani legate” sul tema, non potendo nemmeno nominare l’ex di suo marito Al Bano. “Ma sono rimasta di sasso quando Mara mi ha detto così”, ha poi precisato la soubrette in un’intervista al settimanale Di Più, facendo intendere che nei suoi pensieri, evidentemente, non c’era in alcun modo Romina Power. “Si poteva evitare. Anche perché la signora non era stata assolutamente contemplata nel pensiero degli autori di Domenica In”, ha aggiunto.

Insomma gli animi restano caldi tra le due donne. L’astio prevale e pare essere reciproco, specialmente dopo l’ultima diffida inviata da Romina Power. Al Bano, come sempre, rischia di restare intrappolato tra due fuochi.

