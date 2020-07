Romina Power e sua sorella Taryn cantano “Messaggio”/ Il nuovo toccante video ricordo

Un dolore troppo grande da colmare, un pensiero fisso che si traduce in una serie di foto e video pubblicati su Instagram. È ciò che Romina Power sta facendo da giorni ormai con i ricordi di sua sorella Taryn, scomparsa a seguito di una lunga malattia qualche settimana fa. La cantante, ex moglie di Al Bano Carrisi, continua infatti a postare foto e video d’epoca, che ritraggono sua sorella in momenti disparati, legati alla musica o al loro rapporto. E, infatti, in molti di questi c’è anche la stessa Romina o, talvolta, i suoi figli con la zia della quale erano follemente innamorati. Quello tra Romina e Taryn, d’altronde, era un legame fortissimo, indissolubile, tanto che per la Power è impossibile non pensare a lei e a quanto le è accaduto. Ed è per questo che nelle ultime ore ha postato un altro video ricordo.

Romina Power ricorda la sorella Taryn: il nuovo video

Sul suo profilo Instagram Romina Power ha pubblicato un video che la vede in camerino alcuni anni fa proprio con sua sorella Taryn. Le due sembrano prepararsi per entrare in scena e provano insieme una loro canzone, Messaggio. “Accennando “Messaggio” in camerino. – scrive infatti Romina – Canzone scritta e incisa con Taryn nel 1969 . Era il retro di “Acqua di mare” ricorda infine la cantante. Nel video le due sorelle si guardano, si sorridono, e intonano insieme una parte della canzone, preparandosi a salire sul palco col pubblico che le attende. Un altro momento toccante che l’ex di Al Bano ha voluto dunque ricordare sul suo feed, commuovendo anche i suoi fan.





