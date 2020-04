Romina Power e Yari Carrisi ricordano nonna Jolanda/ “Ci manchi. Ti sento ancora…”

Continua la carrellata di ricordi di Romina Power. In questi giorni in cui si è reclusi in casa forzatamente, la cantante ha deciso di condividere con i suoi follower alcune immagini provenienti dal suo passato e non solo. Dalle copertine con Al Bano Carrisi, alle foto con la figlia scomparsa Ylenia. Oggi però il pensiero vola a un’altra donna amata tanto e purtroppo scomparsa: Jolanda Ottino, la madre di Al Bano Carrisi. Romina ha voluto condividere sui suoi social una dedica fatta però non da lei, bensì da suo figlio Yari Carrisi. Nell’immagine riproposta dall’ex moglie di Al Bano, Yari è accanto a sua nonna, la tiene stretta a se e la ricorda, pensando a quella che sarebbe stata la sua reazione di fronte all’emergenza che tutta l’Italia, e iin generale il mondo, sta vivendo.

Yari Carrisi e la dedica per nonna Jolanda Ottino: Romina Power “ci manchi”

“Mia nonna Jolanda ci ha lasciato poco prima di questa tempesta“, scrive Yari Carrisi. Poi continua “Invece la sento ancora ripetermi quello che ci urlava da bambini: “sciatipene a casa oscia! Ognunu a casa soa, mena mè!” Un invito dunque a rimanere ognuno nella propria abitazione, indicazioni che in questo periodo gli italiani sentono ogni giorno. Un ricordo toccante quello del figlio di Al Bano e Romina, che è proprio la Power a sottolineare. “Grande Yari! – scrive la cantante e attrice, per poi rivolgersi direttamente all’ex suocera – Jolanda, ci manchi”. Un gesto che è stato apprezzato anche dai follower di Romina e che ha conquistato molti like e apprezzamenti, così come molte delle ultime foto postate.





