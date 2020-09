Romina Power/ Estate in difesa della sua Puglia “Lo Jonio non si tocca” (Domenica In)

Romina Power ha fatto dell’ambiente la sua battaglia personale. Da sempre convinta che la natura sia da difendere a spada tratta, la nota cantante ha fatto sentire la sua voce in questi giorni, a causa dello scarico a mare del depuratore sullo Jonio. Anche se si trova negli USA, Romina ha sottolineato il proprio pensiero: “La possibilità che lo sciagurato progetto di scarico a mare sia attuato davvero”, ha scritto, “getta un’ombra cupa e triste che solo i cittadini uniti nel sostenere coloro che hanno sempre lottato contro il depuratore ad Urmo lungo la costa, possono dissipare”. L’invito della Power si è diretto quindi verso tutti i cittadini: vorrebbe che le popolazioni contrarie al depuratore venissero sostenuti dai connazionali. “Perchè questa terra ed il suo mare sono musica per chi li sa ascoltare”, ha aggiunto, “proprio ora che il mondo intero sta scoprendo la Puglia ed il suo mare, lo andiamo ad inquinare?”. Oggi, 13 settembre 2020, Romina Power sarà ospite di Domenica In e chiuderà il cerchio iniziato nella passata stagione. L’ultimo appuntamento infatti l’ha vista fra le ospiti, vicina a Loretta Goggi, e potrà ritrovarla anche in questa prima puntata della nuova edizione. All’epoca Romina ha ricordato l’amata sorella Taryn, scomparsa lo scorso giugno dopo aver combattuto a lungo contro un grande male. “Ci ha lasciati un essere luminoso, una madre amorevole, nonna eccezionale e sorella unica e speciale per il suo umorismo”, aveva scritto su Instagram, “la sua generosità, e l’amore che aveva per gli animali e la natura”.

ROMINA POWER DAL 1969 IDOLA DEL PUBBLICO ITALIANO

Romina Power continua ad essere una delle beniamine del pubblico italiano. Merito di quell’esplosione di popolarità ottenuta quando aveva solo 17 anni e cantava Acqua di mare. “Ho passato l’estate del 1969 a letto”, ha rivelato di recente a Sorrisi, “avevo preso l’epatite virale dopo un viaggio in Iran. Mi arrivavano gli echi del successo, ma dalla mia finestra, a Roma, vedevo solo un cortile fiorito, scrivevo poesie e componevo canzoni alla chitarra”. Anche questa estate non è stata semplice per Romina. Da un lato la scomparsa della sorella Taryn, di cui sente la mancanza, e dall’altra la felicità per il fidanzamento tra il figlio Yari Carrisi e la compagna Thea: “Insieme fanno musica divina”. La Power invece ha pensato ad allargare la famiglia e durante la quarantena ha accolto in casa il cucciolo Taquito, il cane della figlia Romina. Di cani la cantante ne ha tre: Daisy, Cutie e Nala. Quest’anno si è concessa anche una visita sul set di Nightmare Alley, diretto da Guillermo del Toro. Un incontro magico quello fra la cantante e il regista premio Oscar, “Come l’incontro tra due vecchi amici. Lui è un grande estimatore di mio padre e mi ha invitata sul set come collegamento con papà. Mi conosceva anche come cantante: lui è messicano e Felicità è arrivata anche in Centro America”. Da cosa nasce cosa e a quel punto del Torole ha chiesto anche di apparire in una scena in particolare.



© RIPRODUZIONE RISERVATA