ROMINA POWER, EX AL BANO: PERCHÈ SI SONO LASCIATI?/ Lui stuzzica: “Te ne sei andata in America e…”

Sul palco dell’Arena di Verona, per l’evento ’40 volte 20′ volto a festeggiare Al Bano Carrisi, arriva anche Romina Power. I due ex coniugi si scambiano qualche battuta e si stuzzicano. È Al Bano il primo a voler porre una domanda personale sulla loro storia d’amore: “Ma mi dici perché te ne sei andata in America 16 anni? Io come un cretino ad aspettare… Abbiamo vissuto una storia molto interessante, sicuramente…”

Romina Power lo zittisce: “Scusa, fatti due domande e datti due risposte!” Poi assesta la frecciatina finale: “Tanto solo non sei stato da solo ad aspettare mi pare…”, e la citazione velata a Loredana Lecciso è fatta! (Aggiornamento di Anna Montesano)

Al Bano Carrisi e Romina Power: un amore condito dalla passione per le sette note

Il mondo dello spettacolo, al pari del più generale contesto artistico, è dominato da stelle che decidono di brillare insieme tanto dal punto di vista sentimentale quanto professionale. Un duplice sodalizio che spesso appassiona gli appassionati, ma che non è detto duri in eterno. Una coppia iconica del passato sono stati senza dubbio Al Bano Carrisi e Romina Power; legati prima dalla passione comune per la musica e poi da un grande amore.

Nel corso degli anni ’80 il ruolo di Al Bano Carrisi e Romina Power è stato tra i più influenti dal punto di vista artistico e musicale. Dall’iconico brano Felicità al tripudio all’estero oltre a quello Italiano. Dopo un’intensa storia durata diversi anni, un tragico evento ha però scosso l’equilibrio portando poi nel 1999 alla separazione ufficiale. Il 6 gennaio del 1994 la coppia di artisti venne a conoscenza della scomparsa di Ylenia, loro figlia. La giovane si trovava in Missouri poco prima che si perdessero le sue tracce e da allora non si sono più avute notizie.

Al Bano Carrisi e Romina Powe, le ragioni della rottura: dalla scomparsa di Ylenia al presunto tradimento

Il rapporto tra Al Banno Carrisi e Romina Power si è dunque interrotto a ridosso degli anni 2000, senza che però i diretti interessati parlassero apertamente delle reali ragioni che portarono alla scelta di prendere strade diverse. Uno dei rumors più gettonati riguarda la presunta infedeltà della donna. Lei stessa in un’intervista aveva spiegato: “Sono ancora tormentata dal rimorso per l’infedeltà… Lui mi era sempre stato fedele, io purtroppo no. Mio marito venne a saperlo anche se poi mi ha perdonata”. Tra l’altro, nel corso degli anni successivi si parlato spesso con insistenza di un possibile ritorno di fiamma, in particolare quando saltuariamente i due artisti si sono ritrovati a condividere nuovamente palcoscenici importanti.

Anche Al Bano nel corso degli anni è tornato sulla separazione da Romina Power, sottolineando alcune delle possibili ragioni che avrebbero deteriorato la bellezza del loro amore. In particolare, un ruolo importante pare l’abbia avuto il triste evento legato alla scomparsa della figlia Ylenia. “Mi dicevo che l’amore tra noi avrebbe resistito, che la crisi sarebbe passata” – Spiegò il cantautore al settimanale Oggi – “E invece quella crisi l’aveva travolta; mio malgrado, fui costretto ad accettare la realtà”. Attualmente i due hanno comunque un rapporto sano e maturo; nonostante tra Al Bano e Romina Power non ci sia più un sentimento – l’artista è infatti impegnato sentimentalmente con Loredana Lecciso – la stima tra i due non è per nulla sbiadita.

