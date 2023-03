Romina Power, ex moglie di Al Bano: perchè è finita?/ Lui: “sarei rimasto tutta la vita”

Al Bano e Romina Power: c’eravamo tanto amati

Romina Power e Al Bano Carrisi sono state una delle coppie più amate dal grande pubblico. Un amore che ha fatto sognare ed emozionare milioni di italiani e ancora oggi in tanti sperano in un loro ricongiungimento. In realtà i due dopo tanti anni di allontanamento si sono ritrovati, ma solo artisticamente visto che c’è stata una Reunion che li ha portati a cantare in giro per il mondo. Eppure c’è chi ancora spera che i due ex possano un giorno tornare ad amarsi. Proprio il cantante di Cellino San Marco ospite del programma Verissimo di Silvia Toffanin si è sbottonato parlando della ex moglie.

“Sarei rimasto con Romina tutta la vita” – ha rivelato il cantante nel salotto di Silvia Toffanin dopo la sua partecipazione in qualità di super ospite al Festival della Canzone Italiana di Sanremo 2023. Nonostante il loro matrimonio sia finito da tantissimi anni, il pubblico italiano è ancora legatissimo al ricordo di una della coppie più amate e belle del mondo della musica e dello spettacolo.

Al Bano: “quando mi sono messo con Romina Power…”

Certi amori non finiscono, fanno dei giri immensi e poi ritornano. E’ il caso di Al Bano e Romina Power, una delle coppie più amate del mondo della musica. Eppure il loro amore si è rotto. Una rottura che ha fatto stare male entrambi, ma anche il pubblico italiano da sempre affezionato a loro. Proprio il cantante, ospite di Silvia Toffanin a Verissimo, ha ricordato l’incontro con Romina Power dicendo: “quando io mi sono messo con Romina, già sapevo che il nostro matrimonio sarebbe finito ma dentro di me dicevo: ‘Durerà un mese, durerà un anno, due o tre anni non mi interessa, ma non voglio perdermi neanche un minuto senza di lei’ perché ero talmente preso e innamorato. Mi piaceva tutto di lei, sapevo che cosa sarebbe succeso, ma non avrei mai immaginato che sarebbe durato trent’anni”.

30 anni di vita insieme, una bellissima famiglia e dei figli. Qualcosa però all’improvviso si è rotto tra i due con la coppia che ha deciso di separarsi. “È arrivata questa sua scelta di vita (la separazione, ndr) quando io ero decisamente impreparato. Quando è successo ho dovuto accettarlo” – ha confessato Al Bano che ha precisato – “ho atteso molto perché in casa mia la parola divorzio non è mai esistita, invece a casa di Romina da parte di padre 3 divorzi, da parte di madre divorzi. Sul finale la confessione inaspettata: “io avrei fatto ciò che mio padre e mia madre hanno fatto tutta la loro vita. Sarei rimasto con lei tutta la vita. Perché Romina ed io abbiamo fatto un duo? Perché mio padre e mia madre avevano fatto un duo nella vita. Sarebbe stato bello invecchiare con lei”.











