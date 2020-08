Romina Power fidanzata/ Lei ironizza sui social: “E chi sarebbe?”

Ogni passo è foriero di gossip quando si tratta di Romina Power e Al Bano Carrisi e anche un semplice post con una citazione o una dedica, riesce a mettere in moto l’infernale macchina del pettegolezzo che spesso finisce per girare a vuoto, ma altre volte, come in questo caso, riceve risposte precise dai diretti interessati. Ma cosa è successo questa volta? Tutto sembra essere finito con un niente di fatto per i fan che avrebbero voluto vedere Al Bano e Romina Power invecchiare insieme all’ombra di un ulivo a Cellino San Marco perché il cantante è felicemente in coppia con la sua Loredana Lecciso e i loro figli, mentre Romina è ancora single, o almeno così sembrava fino a che non ha ironizzato su quello che i fan chiedevano costantemente in queste ultime ore.

ROMINA POWER FIDANZATA? LEI RISPONDE AI FAN E…

Ma cosa è successo di preciso? Tutto è nato quando Romina Power ha postato una citazione su Instagram al grido di: “L’amore è l’unica realtà e non è un semplice sentimento. È la verità ultima che sta al centro della creazione”. Tanto è bastato per far chiedere a tutti novità sulla sua vita amorosa ma senza ottenere molto se non l’ironia della bella attrice che ha postato la frase scrivendo: “E chi sarebbe il fidanzato? Tagore?”. Ad accompagnare la frase una scimmietta con gli occhi ben chiusi e l’emoticon con una grossa risata. L’ironia di Romina Power è quindi forte e chiara così come la smentita su un suo possibile fidanzamento con qualcuno specie in questo periodo in cui tra il soggiorno forzato a Roma e poi la morte della sorella Taryn è stata messa a dura prova.

Ecco il post di Romina Power:

Visualizza questo post su Instagram E chi sarebbe il fidanzato? Tagore? 🙈😂 Un post condiviso da Romina Power (@rominaspower) in data: 3 Ago 2020 alle ore 5:20 PDT





