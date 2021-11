Romina Power figlia, sorella e madre: da Ylenia, Taryn a Linda/ “Esseri luminosi”

Ylenia, Taryn e Linda Christian sono la figlia, la sorella e la madre di Romina Power, la ex moglie di Albano. La cantante italo-americana ha dovuto affrontare durante la sua vita tre lutti terribili, anche se sulla figlia Ylenia Carrisi ancora oggi si parla di scomparsa. E’ il 31 dicembre del 1993 quando si perdono le tracce di Ylenia, la primogenita nata dal matrimonio fra Al Bano e Romina Power. La Carrisi scompare a New Orleans, in Louisiana, nella notte tra 31 dicembre 1993 e il 1° gennaio 1994. Ancora oggi le circostanze legate alla sua scomparsa sono da chiarire, anche se a distanza di tantissimi anni la figlia di Romina è stata dichiarata morta. Mamma Romina non ha mai perso la speranza di poterla riabbracciare così come anche le sorelle e il fratello Yari. Tra le ipotesi più accreditate circa la scomparsa nel nulla di Ylenia c’è quella dell’uso di sostanze stupefacenti e di una presunta relazione con un guru trombettista.

A distanza di molti anni dalla presunta morte di Ylenia Carrisi, Romina Power ha dovuto dire addio anche alla sorella Taryn. All’età di 66 anni la sorella di Romina è morta a causa di una leucemia fulminante contro cui ha combattuto a lungo. L’annuncio della sua scomparsa è arrivato sui social della Power con un emozionante messaggio d’addio: “mia sorella ha raggiunto i nostri genitori. Era a casa sua, nel Wisconsin, circondata dai suoi quattro figli e dai quattro nipoti ci ha lasciato una madre amorevole, una nonna eccezionale e una sorella unica e speciale per il suo umorismo, la sua generosità, il suo amore per la natura e gli animali. Non potevo avere una sorella migliore in questa vita”.

Romina Power: la morte della mamma Linda Christian

Un dolore immenso per Romina Power che, ospite dell’amica Mara Venier a Domenica In, ha parlato della morte della sorella Taryn così: “non è giusto che Taryn se ne sia andata prima di me che sono più grande. Tra noi, mia sorella era la migliore in tutto”. Infine la morte di mamma Linda Christian, la sua amata mamma. Indiscrezioni del tempo parlando di un rapporto controverso tra la mamma di Romina e l’ex marito Albano Carrisi.

“Dopo la separazione mia figlia Romina si è riavvicinata a me, dandomi una gioia incredibile, la più bella di questi ultimi anni. Romina ha posto fine a un lungo periodo della nostra vita segnato da incomprensioni, in cui i nostri rapporti si erano limitati a ben poco” ha dichiarato la mamma di Romina in una vecchia intervista riportata dal Secolo XIX. Linda Christian è morta il 22 luglio 2011 a Palm Springs a causa di un tumore al colon.

