Romina Power, foto ricordo con la figlia Cristel/ “Cantando insieme anni fa…”

È un giorno di ricordi per Romina Power ma anche una data da festeggiare per la cantante e attrice. Sempre molto attiva sul suo profilo Instagram, la Power ha condiviso nelle ultime ore un dolce scatto in bianco e nero che la vede al fianco di sua figlia Cristel. “Dimmi una favola, dimmela tu, se no non mi addormento piu’ …cantando con Cristel qualche anno fa”, è la didascalia che accompagna lo scatto pubblicato sui social. In questo Romina è seduta al fianco di Cristel e le porge il microfono mentre la bambina, con un candido vestitino bianco e i capelli raccolti in una coda, si impegna a cantare. Una nuova foto dal passato della cantante che ha conquistato tanti like da parte dei suoi affezionati follower.

Romina Power, post per celebrare l’Indipendenza dell’India

Non è l’unico post condiviso nelle ultime ore da Romina Power sul suo profilo Instagram. Prima della foto ricordo con la figlia Cristel Carrisi, la cantante ha voluto celebrare il giorno dell’Indipendenza dell’india con la foto della bandiera del paese. Un giorno, questo, che intende ricordare quanto avvenuto in questa stessa data del 1947. Ai tempi il paese si affrancò dal Regno Unito grazie all’Indian Independence Act, diventando definitivamente una repubblica autonoma. Romina Power ha voluto dunque omaggiare questa giornata, che coincide col Ferragosto italiano, per un paese al quale è particolarmente affezionata, così come lo sue suo figlio Yari Carrisi. Anche in questo caso, il gesto social della Power ha conquistato molti like da parte del web.





© RIPRODUZIONE RISERVATA