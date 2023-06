Romina Power, gli auguri speciali a Romina Carrisi/ La dedica social:”Mia dolcissima figlia”

Romina Power alla figlia Romina: “Il primo giugno mi ritorna in mente quella mattina di inizio estate”

Oggi, 1 giugno 2023, Romina Carrisi compie 36 anni. Per questo giorno speciale, la madre, Romina Power ha effettuato una dedica speciale alla figlia, l’ultima nata dalla relazione tra la cantante e Al Bano. “Ogni anno il primo giugno mi ritorna in mente quella mattina di inizio estate quando sei arrivata tra le mie braccia e ho scritto questo per te, Romina. Mia dolcissima figlia“, ha scritto l’artista su Instagram, a corredo di due scatti dell’epoca, un’illustrazione con i dati relativi al parto e una poesia in quella circostanza dalla stessa Romina Power.

“Ed un giorno all’inizio dell’estate ti ho abbracciata, ti ho regalato il mio nome e il mio dolore con piacere. Non ti posso promettere un mondo bello, ma il tuo destino lo potrai fare tu”, si può leggere nelle righe finali della composizione dedicata alla figlia nel giorno della sua nascita. Ospite a Verissimo lo scorso settembre insieme alla mamma e alla sorella Cristel, Romina Carrisi aveva condiviso alcuni dolci ricordi d’infanzia: “Mamma ci ha messo i pennelli e le matite in mano per scrivere e dipingere, ci lasciava libere di esprimerci senza mai mettere dei paletti. E questo l’ho apprezzato tanto”.

Un’altra figlia di Romina Power ha raggiunto un traguardo importante della sua vita. Cristel Carrisi, infatti, si è finalmente laureata, all’oscuro di tutti i suoi followers che però attendevano da tempo un suo ritorno dopo la lunga assenza. E quale occasione migliore poteva presentarsi se non quella della sua laurea ad Harvard. Un sorriso che vale più di mille parole, quello soddisfatto di Cristel Carrisi con in mano la sua pergamena di laurea. Direttamente da Harvard, dalla facoltà di Lettere, la figlia di Al Bano e Romina Power ha pubblicato uno scatto del suo più grande sogno realizzato. Un risultato raggiunto con il massimo dei voti e addirittura con lode, come scrive sui suoi social. La laurea, infatti, ha rappresentato l’occasione giusta per Cristel di fare ritorno sui social, dove è stata assente per qualche anno dopo la pandemia.

“Come ti chiamo ora? Dottorella Sorella?“, ha scritto scherzosamente la sorella Romina Carrisi. Ed è arrivato anche un commento da parte di mamma Romina Power. “Brava mi amor“, ha scritto la cantante italoamericana, la cui gioia è stata incontenibile per questo obiettivo. L’artista non può essere che soddisfatta del nuovo risultato raggiunto da sua figlia e non ha placato la sua emozione nemmeno di fronte il popolo del web.











