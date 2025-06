Romina Power ha un nuovo compagno dopo Al Bano? Lei confessa a Verissimo: “C’è stato un altro amore”

Per decenni Romina Power e Al Bano stati protagonisti del gossip e della cronaca rosa. Il loro amore nato negli anni ’70 ha fatto emozionare e sognare milioni di fan ed è stato coronato dall’arrivo di quattro figli. Tuttavia non sono mancati anche enormi dolori nella loro vita, come la misteriosa scomparsa della figlia Ylenia che ha deteriorato il loro rapporto fino alla separazione. Al Bano ha poi avuto una lunga storia con Loredana Lecciso da cui sono nati due figli Jasmine e Albano Junior, ma Romina Power ha un nuovo compagno?

A questa domanda ha risposto la stessa Romina Power in una lunga intervista concessa a Silvia Toffanin che è stata ritrasmessa nella puntata di oggi di Verissimo Le Storie. La cantante ed attrice ha rivelato che dopo Al Bano c’è stato un nuovo amore nella sua vita ed ha rivelato anche la sua identità. Ha confessato che dopo la fine della sua relazione con Al Bano c’è stato spazio nel suo cuore per un nuovo amore, un signore americano che ha definito ‘simpatico, dolce e che voleva che girasse insieme a lui per gli Stati Uniti in sella ad una Harley. Subito dopo ha aggiunto che ha avuto alcune storie ma non ha voluto condividerle con la stampa.

Romina Power e l’amicizia con Kabir Bedi, lei: “Perché non ci siamo mai messi insieme? Perché era sempre sposato!”

A Verissimo insieme a Romina Power è stato ospite anche Kabir Bedi, i due sono accomunati da un’amicizia di lunga data e spesso hanno anche condiviso il set insieme. Si sono conosciuti durante le riprese de Il ritorno di Sandokan e da allora sono rimasti amici e di recente hanno persino fatto un viaggio insieme in India. A questo punto un po’ maliziosamente Silvia Toffanin li ha incalzati chiedendogli come mai tra di loro non fosse nato qualcosa di più e Romina ha ammesso ironica: “Ogni volta che lo incontravo era sempre sposato.” Ed in effetti Kabir Bedi si è sposato ben quattro volte.