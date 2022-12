Romina Power, i problemi al ginocchio e l’amore per Albano/ In Puglia per Albano?

Romina Power: “sono in una fase di recupero per i problemi al ginocchio”

Romina Power a Verissimo ha parlato dell’amore per la Puglia, ma anche della famiglia e dei figli. La celebre cantante e scrittrice si è raccontata a cuore aperto nel salotto di Verissimo da Silvia Toffanin. A cominciare dall’estate trascorsa all’esterno, ma con la sua famiglia. “Come l’ho vissuta? Bene, sono stata dalla mia famiglia in Messico, poi abbiamo fatto un ritiro. È stata un’esperienza meravigliosa” – ha detto la cantante che ha poi rivelato di avere qualche piccolo problema di salute.

Linda Christian, madre di Romina Power e attrice/ "Tenute agli arresti domiciliari"

“Sono in una fase di recupero per i problemi al ginocchio, non riuscivo quasi più a camminare, mi sono operata quest’anno. La riabilitazione è molto lenta e dolorosa. Non è una passeggiata, la gente a casa mi capirà. Ma piano piano sto recuperando” – ha detto la cantante che ha poi confessato di voler tornare a vivere in Italia, per la precisione in Puglia. Una scelta non casuale, visto che la Puglia è la regione di Al Bano dove Romina ha vissuto per tantissimi anni nella tenuta di Cellino San Marco con la sua famiglia.

Romina Power tra problemi di saluti e i guai in arrivo con Loredana Lecciso/ "Le chiederà i danni per..."

Romina Power torno a vivere in Puglia: c’entra Al Bano?

Romina Power torna a vivere in Italia. La cantante e scrittrice nel salotto di Verissimo ha rivelato di voler tornare a vivere in Puglia, ma non per l’ex marito Al Bano Carrisi. “Si torna sempre dove si lascia il cuore. Ora la stanno scoprendo tutti. In Puglia per Albano? Sono fedele alla Puglia, al luogo” – ha confessato l’amatissima cantante che, nonostante il matrimonio con Al Bano sia terminato da tantissimi anni non ha più ritrovato l’amore. “Col passare del tempo ci si dovrebbe accontentare, io invece sono diventata schizzinosa ed esigente. Non è facile. In America ho provato ad uscire con delle persone, ma arrivare a fine cena era già difficile. Non ho più pazienza, è finita” – ha detto la cantante.

Al Bano: "La rottura con Romina Power? Non ho fatto il terrone"/ "Per me fu un grande dolore per molti anni"

Non solo, Romina Power in studio con le figlie Cristel e Romina ha parlato proprio dei suoi figli: “le ho desiderate fortemente. Non mi sembrava di poter avere quattro figli, mi sembravano tanti”. Anche le figlie hanno poi condiviso qualche ricordo con la loro amata mamma come Romina Carrisi che ha raccontato: “cosa mi ricordo di lei da piccola? Ci ha messo i pennelli in mano per dipingere, le matite, ci lasciava libere di esprimere la nostra creatività, senza paletti. L’ho apprezzato tanto. Aveva sempre le unghie sporche di terra, aveva le mani nella terra e ce l’ha fatta amare. C’è questo attaccamento nei confronti di qualcosa che se arricchisci ti ridà molto indietro”.











© RIPRODUZIONE RISERVATA