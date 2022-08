Romina Power/ Il legame con figlio Yari e un ferragosto davvero speciale

Romina Power, il ferragosto in compagnia del suo Yari: “l’unico che la comprende profondamente”

Romina Power è innamorata più che mai dei suoi figli, tutti frutto d’amore della relazione con Al Bano. Oltre Ylenia e Yari, la coppia ha messo al mondo altri due figli nel corso degli anni, ovvero Cristel e Romina Jr. Mentre il cantante pugliese si è rifatto una vita con Loredana Lecciso, Romina Power sembra aver trovato equilibrio anche da sola. L’amore per i figli, invece, non conosce confini e si rafforza giorno dopo giorno.

Durante la festività del 15 agosto, ha postato sui suoi profili social la foto assieme al figlio Yari, da lei definito come un uomo che riesce a comprenderla profondamente. Non potrebbe essere diversamente considerando il legame speciale che hanno instaurato.

Romina Power e il figlio Yari, quante passioni in comune!

Infatti, Yari sembra essere stato sempre vicino a sua mamma, condividendo con lei molte esperienze di viaggi e anche avvicinandosi al mondo spirituale. Con suo papà Al Bano, invece, i rapporti non sarebbero idilliaci. Nello specifico, secondo alcuni rumors, Yari non avrebbe preso di buon grado la scelta del cantautore di affidare la gestione della sua tenuta ad Albano Jr, ultimo figlio nato dalla storia d’amore con Loredana Lecciso. Tra Yari e Al Bano, dunque non sembrano esserci ottimi rapporti, anche se non è chiaro i reali motivi che li abbiano portati ad allontanarsi.

