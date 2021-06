ROMINA POWER, IL RICORDO DELLA SORELLA TARYN/ “Aveva un animo buono e inflessibile”

Romina Power, nel corso della sua intervista a Oggi è un altro giorno, ricorda il bellissimo rapporto con la sorella Taryn, morta qualche tempo fa dopo aver combattuto contro una malattia. Ripensando ai momenti più belli vissuti insieme, la Power racconta che ricorda: “Di quando giocavamo a burraco, lei faceva uno show ogni volta, faceva delle improvvisazioni e ti faceva morire dal ridere. Ora non è più la stessa cosa giocando a burraco. – ammette con amarezza la Power, per poi concludere – Dov’è adesso? Sicuramente in un buon posto perché lei aveva un animo buono, ricco di compassione. Era inflessibile nelle sue credenze” (Aggiornamento di Anna Montesano)

YLENIA, YARI, CRISTEL E ROMINA JR. CARRISI/ La Power: "Ho rischiato l'aborto con..."

Chi era Taryn Power la sorella minore di Romina Power, figlia degli attori Tyrone Power e Linda Christian

Taryn Power è morta a 66 anni il 26 giugno 2020 per una rara forma di leucemia. “Mia sorella, Taryn, ha raggiunto i nostri genitori ieri, alle 9.53, a casa sua, nel Winsconsin, circondata dai suoi quattro figli e dai quattro nipoti, dopo aver combattuto una battaglia di un anno e mezzo con la leucemia”, ha scritto Romina Power sul proprio profilo Instagram, annunciando la morte della sorella. E ha aggiunto: “Ci ha lasciati un essere luminoso, una madre amorevole, una nonna eccezionale e una sorella unica e speciale, per il suo umorismo, la sua generosità e l’amore che aveva per gli animali e la natura. Non potevo avere una sorella migliore in questa vita!”. Nel 1993 Romina e l’allora marito Albano Corrisi proposero a Taryn di trasferirsi in Italia, a Cellino San Marco.

TYRONE POWER E LINDA CHRISTIAN, GENITORI ROMINA POWER/ "Lui è morto troppo presto"

La vita privata e la carriera di Taryn Power

Tyrone Power e Linda Christian divorziarono nel 1956, quando Taryn aveva solo due anni. Romina e la sorella minore andarono a vivere con la nonna in Messico. Successivamente Linda Christian e le due figlie si sono trasferite in Italia, Spagna e Inghilterra. Nella sua carriera di attrice, Taryn Power ha recitato solo in otto film. I suoi ruoli più noti sono quello di Valentine De Villefort nel film “Il conte di Montecristo” nel 1975 e quello di Dione in “Sinbad e l’occhio della tigre” nel 1977. Dopo i brevi flirt con Lucio Battisti nel 1974 e con Richard Chamberlain sul set de “Il Conte di Montecristo”, nel 1975 Taryn incontrò a Los Angeles il fotografo Norman Seeff, che sposò poco prima della nascita della figlia Tai Dawn Seeff. I due divorziarono nel 1982. Ha avuto due figli dal musicista rock Tony Fox Sales: Anthony Tyrone Sales e Valentina Fox Sales. In seguito ha sposato William Greendeer, dal quale ha avuto la quarta figlia, Stella Bianca Greendeer.

LEGGI ANCHE:

Romina Power nonna per la terza volta: Cristel Carrisi incinta/ "I nipoti sono come degli angeli ma..."

© RIPRODUZIONE RISERVATA