Romina Power incontra il suo primo amore, il principe Stash/ “Fu un colpo di fulmine”

Romina Power e l’amore per Stash: “l’amore sopravvive sempre”

Prima di Albano, Romina Power ha avuto un grande amore quando aveva 15 anni; si tratta del principe Stash figlio del grande pittore francese Balthus, morto nel 2001. Lui, un’artista giramondo con un grande fascino ha rapito il cuore dell’allora adolescente Romina Power.

Ora, la cantante si è recata insieme al figlio per fare visita al suo primo amore, in occasione degli 80 anni del principe Stash. Ai microfoni del settimanale Dipiùtv, Romina dichiara: “Il tempo passa ma noi siamo sempre qui“. A prendere la parola, poi, è lo stesso artista che svela come si sono incontrati la prima volta: “Romina e io ci siamo conosciuti per puro caso. Era settembre del 1966, mi trovavo a Roma, e fui invitato a casa del miliardario americano Paul Getty. Quella sera a cena c’era anche Linda Christian, con sua figlia: lei, Romina, che già muoveva i primi passi in Italia come modella.” E ancora: “Il suo viso dolcissimo e il suo fare da americana brillante mi colpirono subito e tra noi scattò subito un’intesa incredibile“.

Romina Power, il suo primo amore Stash racconta: “Dovevamo sposarci ma…”

Romina Power è andata a trovare il suo primo amore Stash, conoscendo anche sua moglie, e ha potuto parlare con lui del loro amore giovanile. Al settimanale Dipiùtv, il principe ha raccontato la loro storia: “Il nostro era un legame appassionato, movimentato. Frequentavamo il jet-set internazionale, ma andavamo anche a tante feste da “figli dei fiori” e facevamo progetti”.

Stash racconta che lui e Romina Power avevano pensato di sposarsi in segreto ma: “Non potevo reprimere la mia indole da giramondo, rinunciare alla vita notturna sregolata e dissi a Romina la verità “Cara, non me la sento di fare un passo avanti nel nostro rapporto, non posso darti la stabilità” le dissi“. I due hanno preso strade diverse ma il loro amore non è mai finito, si è solo trasformato e adesso lo ricordano con piacere e gioia.

