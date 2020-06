Romina Power lascia Cellino San Marco?/ Esclusa da Loredana Lecciso dalla festa…

Pubblicità

Romina Power sarebbe pronta a lasciare definitivamente Cellino San Marco. A scatenare la decisione sarebbe stato il mancato invito da parte di Loredana Lecciso alla festa di compleanno di Al Bano. Un gesto che, stando alle indiscrezioni raccolte dal settimanale Di Più, avrebbe scatenato la reazione di Romina che, con le valigie fatte, sarebbe pronta a lasciare la tenuta e la Puglia, terra a cui è da sempre legatissima. Alla festa organizzata per festeggiare i 77 anni del Leone di Cellino San Marco a cui era presente il figlio Yari ma non Romina Power. “Lei pensa che la misura sia colma e vuole allontanarsi”, scrive il settimanale Di Più riferendosi alla decisione di Romina di lasciare la Puglia dopo il ritorno ufficiale di Al Bano e Loredana Lecciso come coppia.

Pubblicità

ROMINA POWER LASCIA LA PUGLIA PER LOREDANA LECCISO E AL BANO?

Loredana Lecciso e Al Bano Carrisi sono tornati ad essere una famiglia insieme ai figli Jasmine e Albano Junior. Di fronte alla ritrovata complicità dell’ex marito con la Lecciso, Romina Power avrebbe deciso di lasciare la Puglia. I rapporti sarebbero diventati tesi in occasione del compleanno di Al Bano per il quale la Power aveva invitato una lettera a Domenica In. Un gesto che Carrisi, ai microfoni del settimanale Oggi, aveva commentato così. “Ero maldisposto perché siamo finiti su un filone gossiparo che non amo. Con gli autori gli accordi erano diversi, ma non li hanno rispettati. Con tutto l’onore che può rappresentare per me ricevere una poesia da Romina, devo anche dire che probabilmente ha commesso una leggerezza. Doveva mandarla a me, non provare a farla leggere in televisione. È una cosa privata (…)”. Poi la festa di compleanno a cui non sarebbe stata invitata avrebbe convinto Romina ad abbandonare la tenuta. La Power, dunque, lascerà presto la Puglia?



© RIPRODUZIONE RISERVATA