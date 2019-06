Romina Power lascia l’ospedale dopo l’operazione, come sta?/ “È andata bene”

Romina Power è stata dimessa dall’ospedale di Roma dopo l’operazione al ginocchio alla quale si è sottoposta negli scorsi giorni. Come sta? I suoi fan erano molto preoccupati dopo la foto pubblicata dall’ex compagna di Al Bano su Instagram, che la ritraeva con cannuale e braccialetto in una clinica, ma per fortuna tutto è andato per il meglio: la cantante è stata operata dal luminare di ortopedia e traumatologia Davide Cauti e l’intervento è perfettamente riuscito. «Tutto e’ bene quel che finisce bene! Grazie a tutti i dottori , infermieri e anestesisti», le parole di Romina sui social, che ha poi aggiunto in un altro post: «Lasciando la clinica Villa Margherita dopo l’intervento in Artoscopia al ginocchio , ringrazio di cuore il prof Petrucci, il prof Cauti , il prof Alicicco, la caposala Gabriella D’Angelo e tutto lo staff estremamente gentile della clinica. Piu’, naturalmente i miei figli Romina e Yari ,che mi hanno sostenuta e tenuta compagnia con sottofondo anche musicale».

ROMINA POWER DOPO L’OPERAZIONE: “E’ ANDATA BENE”

«Ti voglio bene, mammina. Solo per te e i voli internazionali mi sveglio alle 6 del mattino», le parole della figlia Romina Carrisi, che le è stata vicina in tutti questi giorni. Oltre a lei, alla clinica romana di Villa Margherita è giunto anche Yari Carrisi, che ha portato con sé una console da dj per improvvisare un sottofondo musicale. Assente, invece, Cristel Carrisi: la figlia di Al Bano e Romina non ha potuto raggiungere la madre nell’ospedale romano, ma le ha inviato un messaggio e dei fiori, come sottolinea Il Messaggero. Ora la fisioterapia, ma la cantante è già pronta a tornare in pista: come svelato dalla diretta interessata su Instagram, è pronta a immergersi nella lettura del libro Il pianeta di tutti di Vandana e Kartikey Shiva, che tratta temi a lei cari come l’ecologia e la sostenibilità ambientale





